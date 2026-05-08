Semifinales de Conferencia NBA: ¿Qué juegos se disputan HOY viernes 8 de mayo?

Este viernes 8 de mayo se llevarán a cabo un par de duelos correspondientes a las semifinales de Conferencia dentro de la máxima categoría del baloncesto profesional, motivo por el cual miles de personas se preguntan a qué hora serán los partidos de la NBA de este día.

Los playoffs de la NBA

La NBA ha entrado a su fase más decisiva luego de la primera ronda de eliminación y, ahora mismo, son ocho las escuadras que aún se mantienen con vida rumbo al campeonato. Por tal motivo, no está de más que conozcas qué juegos se llevarán a cabo este día junto a sus respectivos horarios para el centro de México.

¿Qué juegos presenta la NBA hoy viernes 8 de mayo?

Philadelphia 76ers vs New York Nicks | Xfinity Mobile Arena de Filadelfia | 5 de la tarde.

Minnesota Timberwolves vs San Antonio Spurs | Target Center de Minneapolis | 7:30 de la noche.

applied pressure all night 😤 pic.twitter.com/gsj9RwmLY2 — San Antonio Spurs (@spurs) May 7, 2026

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¿Qué equipo es el favorito a ganar el título de la NBA 2026?

La Inteligencia Artificial Google Gemini menciona que, después de la primera ronda de eliminación, Oklahoma City Thunder parte como el equipo favorito a quedarse con el título de la temporada 2026 de la NBA, principalmente, por el dominio que han demostrado hasta ahora.

Oklahoma cuenta con las cuotas más altas en las principales casas de apuestas por encima de otras instituciones como los San Antonio Spurs, misma que la sigue de cerca. Del mismo modo, los Lakers figuran dentro de las posibilidades de llegar a la gran final, aunque con menos chances que las escuadras antes mencionadas.

Recuerda que la final de la NBA comenzará a principios del próximo mes, por lo que, durante mayo del 2026, se llevarán a cabo las semifinales y finales de Conferencia.