¿Hay partidos del Mundial HOY? Lo que dice el calendario de partidos sobre el domingo 11 de julio

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ nos ha regalado partidos históricos gracias a grandes hazañas hechas por muchos equipos, tras concluir el partido entre Argentina y Suiza llegamos a Semifinales del torneo y con ello la eliminación en cuartos de final de Suiza, Noruega, Bélgica y Marruecos; en esta instancia mucha gente ya no sabe como queda el resto del calendario de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y pueden llegar a pensar que diario hay partido.

Lamentablemente la FIFA no tiene programado ningún partido de la Copa del Mundo para hoy 12 de julio, el primer partido de semifinales se jugará el próximo 14 de jluio y los protagonistas serán Francia y España.

Los cuartos de final del Mundial 2026 nos regalaron encuentros memorables que definieron a los cuatro mejores combinados del certamen. Francia demostró su autoridad al imponerse 2-0 sobre Marruecos, mientras que España superó un examen difícil contra Bélgica, venciendo 2-1 en Los Angeles. Por otro lado, Inglaterra protagonizó una remontada emocionante al eliminar a Noruega 2-1 en Miami. Finalmente, Argentina avanzó a la siguiente instancia tras un sólido 3-1 ante Suiza.

¿Cuándo se jugarán las Semifinales?

El panorama de las semifinales presenta un nivel de competencia extraordinario, con cuatro gigantes del balompié mundial en la disputa por el trofeo.

El primer duelo será el de Francia contra España, programado para el martes 14 de julio a las 13:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Dallas. Se espera un encunetro táctico de alta intensidad, donde el equilibrio y la posesión serán determinantes.

Por su parte, Inglaterra y Argentina se medirán el miércoles 15 de julio a las 13:00 horas en el Estadio Atlanta.

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