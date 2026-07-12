Argentina vs Inglaterra: Lionel Messi quiere romper uno de los pocos maleficios que sufrió a lo largo de su carrera

En la antesala de la semifinal de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ que se disputará el próximo 15 de julio, Lionel Messi no solo tendrá la misión de guiar a la Argentina hacia una nueva final, sino que también buscará superar una de las pocas curiosidades estadísticas que aún persisten en su legendaria trayectoria. A lo largo de su carrera, el capitán albiceleste ha logrado la proeza de anotar goles en 288 de los 365 días del año; sin embargo, el 15 de julio permanece como una fecha en blanco en su bitácora de artillero.

La cifra de goles de Messi es abrumadora y su capacidad para adaptarse a cualquier calendario ha sido clave en su éxito. Históricamente, el mes de julio había sido un periodo de "receso" marcado por el final de las temporadas europeas, lo que limitaba sus oportunidades de sumar goles en estas fechas. No obstante, su llegada al Inter de Miami y su constante participación en citas internacionales han ido reduciendo drásticamente la lista de días sin anotar. Actualmente, el 10 registra solo 78 jornadas en las que nunca ha logrado convertir, siendo julio (con 20 días pendientes) el mes con mayor cantidad de fechas "disponibles" para sumar a su cuenta.

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Argentina vs Inglaterra, el 15 de julio

El enfrentamiento contra Inglaterra, un rival histórico y cargado de simbolismo, ofrece el escenario ideal para tachar este día del almanaque. Messi, quien ha demostrado ser un animal competitivo en cada instancia decisiva, sabe que convertir en una semifinal de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ contra los ingleses no solo sería un hito para la Selección, sino que le permitiría seguir cerrando brechas en su almanaque personal. Si el capitán logra vulnerar la valla rival este 15 de julio, no solo estará sumando un gol más a su cuenta histórica, sino que estará tachando una de las jornadas más desafiantes que le quedan en su calendario.

Aunque Messi ha marcado en momentos épicos, incluso anotando un hat-trick un 29 de febrero de 2012 ante Suiza, todavía persisten huecos en meses como diciembre (11 días pendientes) o agosto (12 días). El desafío del 15 de julio es apenas una pequeña pieza dentro del rompecabezas de una carrera que ya no necesita récords para ser considerada la más grande de la historia, pero que él, por pura inercia competitiva, se encarga de completar partido tras partido.

Los 78 días que Messi no hizo goles