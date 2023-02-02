Señalan a jugador de Philadelphia Eagles de presunto violador

Las Philadelphia Eagles tienen un problema a 11 días de que disputen el Super Bowl LII, ante los Jefes de Kansas City, que tendrán que solucionar o al menos apartar de su día a día para no afectar la concentración de cara a su compromiso.

Filadelfia tiene en su plantel, a un jugador que ha sido vinculado con un problema legal muy serio, relacionado con un presunto abuso sexual que está en investigación.

Josh Sills, el jugador que presuntamente realizó una violación

El señalado, es el liniero ofensivo novato, de 25 años de edad, Josh Sills, quien de acuerdo a reportes, el condado de Guernsey, presentó cargos por una violación sexual ocurrida el 5 diciembre del 2019. Acotan que en ese hecho, la actividad no fue consensuada.

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"Participó en actividades sexuales que no fueron consensuales y retuvo a una víctima en contra de su voluntad", por lo que encara cargos por delito grave de violación y un delito grave de secuestro.

Este caso fue expuesto ante un gran jurado y está en un proceso legal, por la Sección de Procesamientos Especiales de la Oficina del Fiscal General, según la oficina de Yost, .

¿Filadelfia perdería a un hombre importante?

Para fortuna de las Águilas de Filadelfia, que son los Campeones de la Conferencia Nacional y que se medirán ante los Jefes, campeones de la Conferencia Americana, no es un jugador estelar y no ve actividad desde octubre, cuando tuvo una esporádica participación con el equipo en temporada regular.

Ese partido, fue de la semana 5 ante los Cardenales de Arizona, con cuatro jugadas en equipos especiales.

Sills deberá de presentarse en la corte, de acuerdo a la información, el jueves 16 de febrero, apenas cuatro días después de la disputa del Super Bowl LVII, y desde ahora ha surgido la duda si estará en el campo como suplente y si aparecerá en las celebraciones en dado caso de que Filadelfia levante el trofeo Vince Lombardi, al estar envuelto en un tema legal tan delicado.