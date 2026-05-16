Senegal y el POLÉMICO RESULTADO que los dejó fuera del Mundial 2018; nadie lo podía creer

La Selección de Senegal parte como uno de los combinados africanos más importantes y poderosos que formará parte de la Copa Mundial de la FIFA 2026, motivo por el cual no está de más conocer un hecho histórico que protagonizaron hace menos de una década.

Panorama de la Selección Azteca | Los Protagonistas

Comandados por jugadores como Sadio Mané, la Selección de Senegal no solo buscará superar la primera ronda de la Copa Mundial de la FIFA 2026, sino ser el caballo negro y llegar a las instancias finales tal y como no pudo ocurrir hace ocho años, en el Mundial que quedaron fuera por una polémica razón.

¿Por qué Senegal quedó fuera de la Copa Mundial de la FIFA 2018?

En la Copa Mundial de la FIFA 2018 a la Selección de Nigeria le tocó compartir el Grupo H con Selecciones como Colombia, Japón y Polonia. Cabe mencionar que, a diferencia de lo que ocurrirá en 2026, aquí solamente accedían los primeros dos de la clasificación general.

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Senegal inició su participación venciendo a Polonia por 2-1 para, posteriormente, igualar frente a Japón 2-2. El último partido ante Colombia terminó en derrota por 1-0, por lo que, al final de los tres juegos, Japón y los africanos tenían los mismos puntos; es decir, 4, mientras que los cafeteros tenían 6 y los polacos 3.

Al tener la misma cantidad de puntos, así como victorias, goles a favor, en contra y el empate entre ambos, la decisión impuesta por la FIFA fue clasificar a la selección a través del Fair Play; es decir, la escuadra más “limpia” del Mundial. Fue así cuando Senegal quedó fuera de la siguiente ronda al acumular seis tarjetas amarillas por solo cuatro de los nipones.

¿En qué Grupo del Mundial 2026 se encuentra Senegal?

La Selección de Senegal se encuentra en el Grupo I, el cual es considerado el sector de la muerte dentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026 dado que aquí se medirá a Noruega, Francia e Irak. Este será el orden de los partidos: