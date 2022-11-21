El sentimiento de Gareth Bale por su debut en Qatar 2022

Gareth Bale lidera a la Selección de Gales para el mundial de Qatar 2022, el delantero del LAFC nunca ha ocultado su sentimiento cada que tiene la camiseta roja de su país puesta, por lo que buscará hacer historia e intentar calificar de la primera fase del Grupo B, que comparte con Inglaterra, Irán y Estados Unidos.

La última participación de Gales en una Copa del Mundo se remonta a Suecia 1958, donde pudo meterse a los Cuartos de Final, 64 años después volverá a ser contendiente del máximo evento futbolístico.

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El primer mundial de Gareth Bale con Gales

Gareth Bale tendrá su primera participación con la Selección de Gales, por lo que mantiene un sentimiento único para Qatar 2022.

"Es una sensación espectacular. De pequeño soñaba con ver a Gales en un Mundial. Esperemos que sea un tiempo divertido para nosotros", señaló el ex astro del Real Madrid.

Las palabras sobre el juego ante Estados Unidos

La Selección de Gales no tiene la mejor racha de cara para encarar su duelo ante Estados Unidos, el equipo de los dragones tiene sólo 2 victorias en los últimos 10 partidos oficiales previos al Mundial de Qatar 2022.

"Estoy justo donde quiero estar. Estoy preparado para el primer partido. Hemos entrenado duro la última semana. No tenemos excusas. Hemos puesto el corazón entrenando y mañana es día de partido. Será difícil mañana, ojalá sea un gran espectáculo y podamos ganar", dijo el delantero.

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Recuerdo mundialista de Gareth Bale

Gareth Bale vivió el Mundial de Francia 98 con particular sentimiento, sin embargo, el galés busca ser inspiración para los niños de su país.

"Creo que Francia 1998 fue mi primer recuerdo en un Mundial. Ver este torneo siempre ha sido un poco decepcionante para mí porque no veía a Gales jugar. Formar parte de esto ahora es increíble.Todo el mundo llevaba soñándolo durante mucho tiempo. Además, esto sirve para inspirar a que más niños en nuestro país jueguen al futbol y que haya una gran generación en el futuro para seguir clasificándonos”.

