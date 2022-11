El ‘mensaje’ de Santiago Giménez a la Selección Mexicana

Luego de quedar fuera de la lista definitiva de 26 futbolistas que participarán en el Mundial de Qatar 2022, Santiago Giménez se encuentra descansando en las playas de México, no obstante, el delantero del Feyenoord no se mantiene alejado de las noticias correspondientes al evento deportivo más importante del año, por ende, la lesión y baja de Karim Benzema llamó su atención por una razón particular.

El artillero galo decidió dar un paso al costado de la Selección de Francia al confirmarse su lesión muscular en un de las párcticas previas a Qatar 2022, por lo que expresó un mensaje en redes sociales exponiendo su decisión sobre su continuidad en el mundial, horas después de que se hiciera viral su comunicado, el delantero Santiago Giménez tuvo un gesto al respecto que manda un ‘mensaje’ a la Selección Mexicana.

Las palabras de Karim Benzema

Al confirmarse su baja por lesión, Karim Benzema publicó en su cuenta oficial de Twitter:

“En mi vida nunca me rindo, pero esta noche tengo que pensar en el equipo, como siempre lo hago, así que la razón me dice que deje mi lugar para alguien que pueda ayudar a nuestro equipo a hacer un gran mundial. Gracias a todos por sus mensajes de apoyo”.

El astro francés mostró mucha dignidad deportiva al anteponer el funcionamiento de la Selección de Francia, sobre sus intereses. Por tanto, al no considerarse en el máximo nivel, dio un paso al costado para darle paso a alguien que pueda ayudar más a conseguir los objetivos. Hecho que la afición mexicana indudablemente relacionó con lo ocurrido con Santiago Giménez.

Si tan solo Raúl Jiménez tuviera la misma mentalidad que benzema y se hubiera bajado para darle oportunidad a alguien como Santi que si está listo — factora🥂 (@factordiegotri) November 19, 2022

El gesto de Santiago Gimenez a las palabras de Karim Benzema

En redes sociales no se hizo esperar la comparativa con el delantero de los Wolves, Raúl Jiménez, quien en una situación similar ha decidido continuar con su participación con la Selección Méxicana pese a mostrar evidente falta de ritmo de competencia.

Horas después de que el mensaje de Karim Benzema se hiciera viral por el mundo… El delantero mexicano Santiago Giménez reaccionó dándole ‘like’ a la publicación del astro francés. Lo cual llama la atención dada la similitud de la situación con la Selección Mexicana, y cuyo resultado le habría costado su participación en el Mundial de Qatar 2022.

Calendario de la Selección de México en Qatar 2022

La Selección Mexicana hará su presentación en Qatar 2022 enfrentando a Polonia, el próximo martes 22 de noviembre en el Estadio 974, en Ras Abu Aboud a las 10:00 am, tiempo de la Ciudad de México.

El segundo juego de México se disputará el día sábado 26 de noviembre en el césped del Estadio Lusail ante la selección de Argentina, que contará con su máxima estrella Lionel Messi. El partido se disputará a las 13:00 horas tiempo de México.

La selección dirigida por el ‘Tata’ Martino tendrá su último duelo de la fase de grupos de Qatar 2022 ante su similar de Arabia Saudita el miércoles 30 de noviembre en el Estadio Lusail a partir de las 13:00 horas.