¡Sequía goleadora! El delantero mexicano que no ha anotado con su equipo de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Germán Berterame vive horas bajas en cuanto a goles en el Inter Miami. El delantero argentino nacionalizado mexicano no ha podido romper las redes con el club de la Major League Soccer en partidos de competiciones oficiales y eso, sumado al buen momento que vive Armando González con las Chivas del Guadalajara, la jerarquía de Raúl Alonso Jiménez en el Fulham y el regreso de Santiago Gimenez con el AC Milan podrían cerrarle las puertas a una convocatoria para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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El ex ariete de Rayados de Monterrey lleva 287 minutos con el Inter Miami repartidos en cuatro partidos de la MLS y lamentablemente para su causa, no ha podido marcar su primer tanto. Además, disputó todo el partido contra el Nashville en el duelo de ida de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup y tampoco se pudo hacer presente en el marcador. Con estos antecedentes, más el presente de los otros tres delanteros mexicanos, la situación puede complicarsele si quiere estar en la justa mundialista.

El presente de Armando González

La famosa 'Hormiga' es uno de los tres actuales campeones de goleo del futbol mexicano junto a Joao Pedro y Paulinho y en este Torneo Clausura 2026 no quita el dedo del renglón de un posible bicampeonato. El ariete de Chivas registra ocho tantos en 10 partidos disputados y solo está a dos del ítalo-brasileño del Atlético San Luis.

Será tarea de Javier Aguirre y su cuerpo técnico a quiénes va a convocar para los duelos amistosos que sostendrá México ante Portugal y Bélgica en la próxima fecha FIFA y los cuales podrás disfrutar totamente EN VIVO y GRATIS por la señal de TV Azteca Deportes.