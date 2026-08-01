La sequía que preocupa a Chivas: cuántos partidos lleva sin gol la Hormiga González

Chivas armó un equipo competitivo para pelear en todos los frentes, pero atraviesa un inicio de Torneo Apertura 2026 más que complicado. Apenas suman una victoria en las primeras tres jornadas y la falta de resultados positivos comienzan a reflejarse en ciertas individualidades. Una de ellas es Armando ‘Hormiga’ González, quien arrastra una sequía goleadora preocupante.

El delantero mexicano logró ser campeón de goleo durante el Apertura 2025, además de haber registrado 24 goles a lo largo de la temporada 2025-26. Su nivel lo llevó a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ por decisión del entrenador Javier Aguirre, sin embargo, el talentoso canterano de Chivas no logra marcar desde hace cuatro meses y su situación llama mucho la atención.

Cuándo fue la última vez que Hormiga González marcó un gol

Para remontarnos al último gol del delantero rojiblanco hay que retroceder hasta el día 5 de abril de 2026, fecha en la que logró marcar un doblete. El rival que lo sufrió fue Pumas por la Jornada 13 del Torneo Clausura. Sin embargo, desde ese entonces, la Hormiga González no ha vuelto a gritar un gol ni con la camiseta de Chivas ni con la Selección Mexicana.

De todos modos, hay que remarcar que el joven de 23 años no tuvo rodaje durante la Liguilla del torneo anterior, ya que había sido seleccionado por el ‘Vasco’ Aguirre para formar parte del proceso de preparación mundialista durante el mes de mayo. Sin embargo, hasta hoy, han transcurrido 118 días desde la última anotación de González, una sequía significativa para el reciente campeón de goleo del futbol mexicano.

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La racha de partidos sin gol de la Hormiga González

La sequía comenzó con los últimos cuatro compromisos de la fase regular del Clausura 2026 ante Tigres, Puebla, Necaxa y Tijuana. Posteriormente, el delantero tampoco convirtió durante los 45 minutos que jugó con México frente a Ghana ni en los 14 que recibió ante Sudáfrica en la Copa del Mundo.

Tras regresar a Chivas, González se quedó sin marcar contra Toluca, FC Juárez y Puebla durante las primeras tres jornadas del Apertura 2026. Su racha asciende a 586 minutos sin gol: 527 con el Rebaño y 59 con el combinado azteca. En total, lleva siete partidos consecutivos de Liga BBVA MX y nueve considerando todas sus apariciones.