Hormiga González podría ver truncado su sueño de Europa por esta cláusula que Chivas puso en su contrato

Armando “Hormiga” González sigue siendo uno de los futbolistas con mayor proyección de Chivas, pero su esperado salto al futbol europeo no dependerá únicamente del interés de clubes del extranjero. La directiva rojiblanca blindó al delantero con una cláusula de rescisión que podría complicar cualquier negociación durante el actual mercado de fichajes.

Después de convertirse en el campeón de goleo del Apertura 2025, mantener su nivel en el Clausura 2026 y disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el atacante despertó el interés de equipos europeos. Sin embargo, hasta el momento no existe una oferta formal que cumpla con las condiciones establecidas por el CD Guadalajara para dejarlo salir.

La cláusula de Armando González que complica una salida de Chivas

De acuerdo con el periodista César Merlo, en Chivas existe tranquilidad respecto al futuro del delantero. El club considera poco probable que algún equipo pague la cláusula de rescisión fijada en su contrato, renovado hasta 2029.

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La cifra de la cláusula de la Hormiga asciende a 15 millones de euros para clubes europeos y aumenta a 18 millones de euros para equipos de cualquier otra liga. Esa diferencia busca incentivar una eventual salida al Viejo Continente, aunque también protege el valor del futbolista ante cualquier negociación.

|Instagram: Hormiga González

Aunque han existido sondeos por parte de algunos clubes, todavía no hay propuestas concretas que se acerquen a esas cantidades. Por ello, el escenario más probable es que González permanezca en el Rebaño durante el Apertura 2026.

La Hormiga González es clave para el CD Guadalajara

El delantero llegó al Mundial como una de las grandes promesas de la Selección Mexicana tras firmar una campaña de 12 goles con Chivas. Sin embargo, únicamente disputó alrededor de 14 minutos en todo el torneo, situación que limitó la exposición internacional que muchos esperaban.

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Mientras tanto, Gabriel Milito considera a la "Hormiga" una pieza fundamental para su proyecto deportivo. Pese a las críticas tras las primeras jornadas, el cuerpo técnico mantiene plena confianza en que recupere pronto su mejor versión.

|MEXSPORT

Los equipos interesados en la Hormiga González

Aunque en las últimas semanas se le ha relacionado con clubes como Feyenoord, West Ham, Sporting de Lisboa, Borussia Dortmund y otros equipos europeos, ninguno ha presentado una oferta formal.

Con una cláusula de 15 millones de euros y contrato vigente hasta 2029, el sueño europeo de Armando González sigue vivo, pero por ahora luce complicado de concretarse en este mercado de fichajes.

