El curioso detalle que se repetirá en el Super Bowl LX

En la NFL, cada Super Bowl suma una historia distinta. A veces es la rivalidad, a veces es la narrativa del quarterback, y otras es un dato curioso que parece pequeño, pero termina quedando como parte del registro histórico. El Super Bowl LX, además de ser el cierre de la temporada, llega con una coincidencia que pocas veces aparece en la liga.

Será la tercera ocasión en la historia de los Super Bowls que dos entrenadores compartan el mismo nombre

El Super Bowl LX será apenas la tercera ocasión en la historia en la que ambos entrenadores en jefe comparten el mismo primer nombre, y lo más llamativo es que en los tres casos ese nombre ha sido el mismo: Mike. Un detalle extraño, sí, pero lo suficientemente raro como para quedarse en la memoria.

El antecedente más antiguo ocurrió en el Super Bowl XXXII (1998), cuando Mike Shanahan se enfrentó a Mike Holmgren. Ese día, Shanahan se quedó con la victoria al mando de Denver, con triunfo 31-24 sobre Green Bay, en un partido que confirmó a los Broncos como campeones y dejó el primer capítulo de esta coincidencia.

El segundo episodio llegó en el Super Bowl XLV (2011). Mike Tomlin y Mike McCarthy protagonizaron el duelo, y en esa ocasión la historia la escribió McCarthy con Green Bay, que venció 31-25 a los Steelers.

Ahora, el tercer capítulo se escribirá en Super Bowl LX (2026), que se jugará el próximo 8 de febrero. El enfrentamiento será entre Mike Macdonald, líder de los Seattle Seahawks, y Mike Vrabel, entrenador de los New England Patriots. El contexto no puede ser más fuerte: Seattle llega con marca de 16-3, mientras que New England aparece con un registro de 17-3, lo que anticipa un choque de peso real, no solo por el nombre, sino por el nivel con el que ambos equipos alcanzaron el último domingo del año.

