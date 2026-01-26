TV Azteca transmitirá el Super Bowl LX EN VIVO: New England Patriots vs Seattle Seahawks

El Super Bowl LX tendrá como protagonistas a los New England Patriots y los Seattle Seahawks y como es una tradición TV Azteca lo transmitirá EN VIVO el próximo 8 de febrero desde el Levi’s Stadium en Santa Clara, California, llevándolo a los hogares toda la emoción de un partido cargado de historia y revancha.

¿Cómo llegaron al Super Bowl LX?

New England Patriots : El equipo de la Conferencia Americana venció a los Denver Broncos en un cerrado duelo de campeonato con marcador de 10-7. Fue un partido marcado por la defensa y las condiciones climáticas adversas, pero los Patriots lograron regresar al Super Bowl tras siete años de ausencia.

: El equipo de la venció a los en un cerrado duelo de campeonato con marcador de 10-7. Fue un partido marcado por la defensa y las condiciones climáticas adversas, pero los lograron regresar al tras siete años de ausencia. Seattle Seahawks: En la Conferencia Nacional, los Seahawks superaron 31-27 a los Los Ángeles Rams en un electrizante juego. Con Sam Darnold como quarterback y una defensiva sólida, Seattle alcanzó su cuarto Super Bowl en la historia y el primero en 11 años, precisamente contra el mismo rival que los derrotó en 2015.

Historial de los Patriots en Super Bowls

Los New England Patriots son una de las franquicias más exitosas de la NFL. Han disputado 11 Super Bowls, con un balance de 6 títulos y 5 derrotas.

Primer triunfo: Super Bowl XXXVI (2002) ante los St. Louis Rams.

Último campeonato: Super Bowl LIII (2019) frente a Los Angeles Rams.

Rival más recordado: Seattle Seahawks en el Super Bowl XLIX (2015), donde Malcolm Butler interceptó a Russell Wilson en la última jugada para sellar la victoria de New England.

Historial de los Seahawks en Super Bowls

Los Seattle Seahawks han jugado 4 Super Bowls en su historia:

Super Bowl XL (2006): derrota 21-10 ante Pittsburgh Steelers.

Super Bowl XLVIII (2014): victoria aplastante 43-8 sobre Denver Broncos.

Super Bowl XLIX (2015): derrota 28-24 frente a los Patriots.

Super Bowl LX (2026): su cuarta aparición, nuevamente contra New England.

El enfrentamiento revive la rivalidad del Super Bowl XLIX, considerado uno de los finales más emocionantes en la historia de la NFL. Para Seattle, esta es la oportunidad de redención tras aquella dolorosa derrota. Para New England, es la ocasión de reafirmar su legado como la franquicia más dominante del siglo XXI.

Fecha y hora del Super Bowl LX

El próximo 8 de febrero, TV Azteca llevará la transmisión EN VIVO a las 17:00 horas tiempo del centro de México con la narración y análisis de Enrique Garay, Eduardo Ruiz, Pablo de Rubens, Inés Sainz y Andy Sola.

