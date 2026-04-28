Última hora: El EMOTIVO video de adiós de Sergio Canales a Monterrey

Una noticia ha sacudido los cimientos del Gigante de Acero, los Rayados de Monterrey han hecho oficial la salida de su estrella europeo, Sergio Canales. El cántabro, que llegó como uno de los fichajes más mediático de la Liga BBVA MX en los últimos años, ha decidido poner punto final a su aventura en el futbol mexicano, dejando un vacío difícil de llenar tanto en el mediocampo como en el corazón de la afición regios.

¿Cuáles fueron las palabras de Sergio Canales de despedida?

A través de un comunicado en redes sociales que destila su grandeza adentro y fuera del campo, Canales se despidió de la institución y de la exigente hinchada regia. Las palabras de Sergio fueron directas y cargadas de emoción, subrayando que su decisión no fue sencilla, pero sí necesaria.

“He decidido que este es el momento de cerrar esta etapa. Defender esta camiseta ha sido un orgullo enorme. Rayados siempre va a ser un lugar especial e importante para mí y para mi familia”, expresó el mediocampista español en un video con momentos memorables del jugador con los Rayados y su familia.

Para Canales, su paso por Monterrey no fue un simple contrato profesional; fue una inmersión total en la cultura de una ciudad que vive el futbol al límite. Su familia, pilar fundamental en su carrera, también encontró en Nuevo León un hogar, lo que hace que esta despedida sea particularmente nostálgica para el exjugador de la Real Sociedad y el Real Madrid.

¿Cuáles fueron los números de Sergio Canales con Rayados?

Sergio Canales aterrizó en Monterrey en julio de 2023, bajo una expectación sin precedentes. Su llegada fue interpretada como el golpe de autoridad definitivo de Rayados para dominar el futbol mexicano. Durante su estancia, el español se convirtió en el metrónomo del equipo, aportando una visión de juego y una pegada que pocos jugadores han mostrado en la historia reciente de la liga.

En términos estadísticos, el español deja una huella profunda. Disputó un total de 118 partidos en todos los torneos que jugo, nacionales e internacionales, donde su influencia fue clave no solo en la generación de juego, sino también de cara a portería, registrando 44 goles y 23 asistencias fundamentales en momentos críticos de la Liguilla y la Copa de Campeones de la Concacaf. Su frialdad desde el punto penal y su liderazgo lo convirtieron en referente de la plantilla.

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La directiva de Rayados, que ha agradecido profundamente el profesionalismo de Sergio Canales, se enfrenta ahora al reto de reestructurar un proyecto que orbitaba alrededor de su talento. Mientras tanto, el mediocampista se marcha con la frente en alto, dejando una estela de clase y confirmando que, aunque su etapa en México termina, el vínculo con Monterrey será eterno.

