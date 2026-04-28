La SORPRESIVA ausencia en la lista de Javier Aguirre para la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

Javier Aguirre presentó este día su lista de jugadores que milita en la Liga BBVA MX y que serán convocados a la Selección Mexicana para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM; sin embargo, destaca la ausencia de un elemento que había sido habitual a lo largo de los últimos años.

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Lluvia de goles en la Jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga MX

Charly Rodríguez, la gran ausencia en la lista de Javier Aguirre

Carlos Rodríguez, centrocampista de Cruz Azul, había sido un elemento constante en las convocatorias de Javier Aguirre durante los últimos partidos y parecía un jugador inamovible en la Selección Mexicana; sin embargo, el estratega nacional ha decidido dejarlo fuera de la lista final de jugadores de la Liga BBVA MX, por lo que se perderá la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM.

Rodríguez incluso había estado presente en los cinco partidos que ha disputado México en lo que va del año ante Panamá, Bolivia, Islandia y Portugal y quedándose en la banca para el duelo ante Bélgica, lo que hacía pensar que tenía un lugar asegurado en el esquema de Javier Aguirre.

Carlos Rodríguez solo suma una asistencia con la Selección Mexicana |@charlyrdz

De esta manera, el Cruz Azul solo perderá a Erik Lira de cara a la Liguilla del Clausura 2026 y Joel Huiqui podrá contar con la presencia de Rodríguez para el juego de los Cuartos de Final ante el Atlas.

Además de Rodríguez, también destaca la ausencia de Diego Lainez, quien había tenido un gran cierre de torneo, pero que Javier Aguirre borró de la Selección Mexicana prácticamente desde su regreso al banquillo nacional.

Otro de los juigadores que estuvo en todo el ciclo de Javier Aguirre y que no estará en el torneo mundialista es el mediocampista del Toluca Marcel Ruiz, que aunque hizo el esfuerzo para recuperase de su lesión en la rodilla, el cuerpo técnico del conjunto azteca considera que es un riesgo llevarlo como se encuen tra en este momento.

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