Sergio Canales dijo algo sobre Rayados de Monterrey que hizo llorar a todos: “Es difícil repasar…”

Mientras casi nadie imagina al refuerzo que busca Rayados, el CF Monterrey acaba de perder a su mejor jugador de cara al Apertura 2026. Pues Sergio Canales anunció su salida de La Pandilla para el próximo semestre. El mediocentro español eligió no renovar contrato con la escuadra regiomontana y luego dijo algo que hizo llorar a todos los fanáticos en las redes sociales.

Así como un futbolista de Rayados podría perder su contrato en el corto plazo, ya se confirmó que el ex futbolista de Real Betis no continuará en este equipo de la Liga BBVA MX para el próximo campeonato. Tras la eliminación del CF Monterrey en la fase regular del Clausura 2026 y de no competir en la Concachampions, todo cambió en el equipo regiomontano.

El español pidió estar en la banca, pese a que no podía jugar.|Rayados

El mensaje que envió Sergio Canales tras salir de Rayados de Monterrey

“Es difícil repasar todos los momentos bonitos que he vivido en este club y que han sido parte de un camino precioso. Gracias Rayados por ayudarme a construir el Sergio que soy hoy”, expresó Canales en su cuenta de X (ex Twitter) y también en Instagram. Acompañó el mensaje con un video de algunos de sus mejores goles en La Pandilla.

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✨🔙 Es difícil repasar todos los momentos bonitos que he vivido en este club y que han sido parte de un camino precioso. Gracias @Rayados por ayudarme a construir el Sergio que soy hoy 😊💙. pic.twitter.com/ixMBgKZrd5 — Sergio Canales (@SergioCanales) April 29, 2026

Sergio Canales y una larga despedida de Rayados

Antes del video que compartió en esta ocasión, Canales y hasta su esposa Cristina Llorens ya se habían expresado. “Hay lugares que no solo se habitan, te habitan. Gracias México, aquí volví a nacer. Te quedas en mí para siempre”, habían escrito.

Además, en su cuenta en solitario, Canales había dicho: “Por acogerme como a uno más de la pandilla y hacerme sentir en casa a mí y a mi familia. Por darme vuestro cariño desde la grada en cada partido y en cada rincón de esta ciudad. Por permitirme defender con orgullo esta camiseta. Por estar en los buenos momentos y en los más duros. Gracias Rayados”.

Los números de Sergio Canales en Rayados de Monterrey

De acuerdo a las cifras mostradas por BeSoccer, sitio que se especializa en estadísticas de los jugadores, los números de Sergio Canales en los Rayados de Monterrey fueron los siguientes: