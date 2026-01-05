Prometía en el futbol francés, se convirtió en héroe al salvar a su novia en el incendio del bar suizo Le Constellation de Crans-Montana y ahora lucha por su vida

Tahirys Dos Santos, futbolista del Metz, pudo salir con vida del incendio en el bar-discoteca de la estación de esquí de Crans Montana, Suiza, e incluso tuvo tiempo de volver para rescatar a su novia de las llamas en un acto de heroísmo, pero sufrió graves consecuencias que ahora lo tienen en el hospital.

Te puede interesar: Este aficionado quedó inmóvil en las gradas de la Copa África; ¿por qué sucedió esto?

Inter Miami vende césped histórico donde jugó Messi | ¡Piezas de colección!

Juvenil del Metz rescata a su novia de las llamas de incendio en Suiza

Tahirys Dos Santos, de 19 años, junto con su novia, celebraban la llegada del Año Nuevo en el local de Le Constellation ubicado en el primer piso, en Crans Montana, cuando un incendio sorprendió a los presentes.

El jugador logró salir del incendio, pero se dio cuenta que su pareja quedó atrapada en el interior y volvió para sacarla con vida; sin embargo, Dos Santos sufrió quemaduras en el 30% de su cuerpo y se encuentra en un hospital recuperándose.

“Tahirys se encontraba en el primer piso cuando todo inició, escapó y volvió para ayudar a su pareja. Salió de entre las llamas y, al darse cuenta de que su novia seguía dentro, regresó para sacarla del fuego. Además de ser una víctima, Tahirys es un héroe, puede decirse”, contó Christophe Hutteau, representante de Dos Santos en una entrevista para BFMTV.

“He tenido la suerte de hablar con él anoche por primera vez; fue una charla breve porque está vendado casi por completo. Él estaba junto a sus padres y no era apropiado preguntarle por los detalles del accidente, el momento era más para reconfortarlo”, agregó Hutteau, quien señaló que el jugador fue trasladado a un hospital en Stuttgart, Alemania, en donde se recupera.

El incendio provocó la muerte de al menos 40 personas y 119 más resultaron heridas, entre ellos Dos Santos y su familia. La mayoría de los lesionados presentaron quemaduras extremas, por lo que la cifra de fallecidos podría aumentar en las próximas horas.

¿Quién es Tahirys Dos Santos?

Tahirys Dos Santos es jugador del equipo B del Metz de la Ligue 1 de Francia y se desempeña como lateral por izquierda. Es una de las jóvenes promesas del club francés e incluso ha sido ascendido al primer equipo en varias ocasiones.

Te puede interesar: ¡ESCÁNDALO!: Las polémicas declaraciones de Rubén Amorim que habrían provocado su salida del Manchester United