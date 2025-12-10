Sergio Ramos se iría a un poderoso equipo de la Premier League tras salir de Rayados de Monterrey

Sergio Ramos no renovó contrato con Rayados de Monterrey y ya se despidió del club . En ese contexto, mucho se habla de los equipos que podrían llegar a contratarlo para la próxima temporada y Europa parece tomar la delantera en las negociaciones. Precisamente un gigante de la Premier League ya le habría ofrecido un contrato al defensa español.

Rayados sufriría la baja de otros jugadores además de Sergio Ramos , el defensor con pasado en Real Madrid que supo revolucionar a la Liga BBVA MX. Tras un buen paso por el conjunto regiomontano, todo indica que podría llegar al Manchester United de cara al 2026. De hecho, se habla de que hay una oferta formal sobre la mesa para el defensa.

during the quarter-final second match between America and Monterrey as part of the Liga BBVA MX, Torneo Apertura 2025 at Ciudad de los Deportes Stadium, on November 29, 2025 in Mexico City, Mexico.|Jafet Moz/MEXSPORT

Según el sitio Cadena Ser, Manchester United ya le hizo una propuesta formal a Sergio Ramos para ficharlo a partir de enero de 2026. Con casi 40 años de edad, el ex jugador de Rayados de Monterrey tendría todas las facilidades para fichar por el equipo de la Premier League de Inglaterra. Es que quedó libre tras su paso por el futbol de México.

TE PUEDE INTERESAR:



La despedida de Sergio Ramos de Rayados de Monterrey

“Decir adiós nunca es fácil. [...] Termina una etapa que arrancó llena de ilusión en febrero y que me ha permitido descubrir un país, una ciudad, un futbol [...] Por siempre me sentiré orgulloso de haber llevado el brazalete de capitán de Rayados, de haber liderado al equipo en el primer Mundial de Clubes”, comenzó diciendo el defensa español.

|Crédito: Mexsport

“Al club, a mis queridos compañeros, a los cuerpos técnicos, a los empleados, a todos, gracias. Y, sobre todo, gracias a vosotros, aficionados, que me habéis hecho llegar vuestro calor y vuestro cariño desde el primer momento que pisé la ciudad. Siempre recordaré con nostalgia esta etapa de mi carrera y siempre diré con orgullo ‘¡Arriba el Monterrey!’.”, agregó el defensa.

Los números de Sergio Ramos en Rayados de Monterrey

“Lo he dejado todo en la cancha y fuera de ella para poder dar mi mejor rendimiento”, escribió Sergio Ramos en Instagram. También él mismo dio sus números: “34 partidos, más de 3.000 minutos, 8 goles y tantas emociones que no se pueden describir en cifras”.

