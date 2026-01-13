CONFIRMADO: Sergio Ramos practica nuevo deporte tras salir de Rayados

Luego de su aventura por los Rayados de Monterrey en la Liga BBVA MX, Sergio Ramos continúa sin encontrar un nuevo equipo y pasa sus ratos libres practicando un nuevo deporte, pero lo hace al lado de los mejores como lo ha hecho a lo largo de su carrera.

Sergio Ramos practica MMA al lado de Ilia Topuria

Sergio Ramos compartió un video en sus rede sociales en donde se le ve practicando boxeo y artes marciales mistas (MMA) al lado del campeón mundial de la UFC Ilia Topuria, quien le enseñó su técnica y lo ayudó a ponerse los guantes para el combate.

Ramos demostró sus habilidades con los guantes y a la práctica también se sumó el presentador Pablo Motos, quien también puso a prueba el poder de sus puños con un costal de boxeo.

"Entrenamiento especial con Ilia Topuria y Pablo Motos", compartió Sergio Ramos en su cuenta oficial de Instagram.

El defensa español se ha mantenido activo a pesar de no firmar aun con ningún equipo y demuestra su gran estado físico con 39 años, dejando claro que está listo para jugar en un equipo top de Europa e incluso llegar a ser llamado por la Selección de España para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026.

A pesar de que su futuro aun no está definido, varios equipos han mostrado intensiones por fichar al defensa como el París FC, equipo de la Ligue 1 que recientemente eliminó al PSG de la Copa de Francia, pero que pelea por los últimos lugares de la Primera División Francesa.

