México vs Islandia: ¿Dónde ver EN VIVO el partido de la Selección Mexicana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Se enfrentan México ante Islandia en un duelo de preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, a celebrarse en el Estadio Corregidora de Querétaro, choque para el cual el entrenador Javier Aguirre lleva lo mejor de la Liga MX para tener parte de sus últimos apuntes para encarar el Mundial que arranca en menos de cuatro meses.

México e Islandia protagonizarán un duelo más en su historia, que para el cuadro azteca es de preparación en tanto que Islandia sin boleto al Mundial tratará de ser el mejor sinodal en este día que no es fecha FIFA por lo que no tendrán a los jugadores de mayor renombre en el extranjero.

Te podría interesar: Javier Aguirre descarta mala relación con Quiñones y aclara los supuestos rumores

¿Dónde ver el partido de México ante Islandia, preparativo al Mundial del 2026?

México vs Islandia sucederá este 25 de febrero a las 19:50 hrs, partido que podrás seguir EN VIVO por Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación, con la narración del mejor equipo, el de Fut Azteca.

El encuentro a celebrarse en la Corregidora de Querétaro, es de alta exigencia por lo que podrá ocurrir en la cancha con los jugadores convocados, los que terminarán de llenar el ojo a Aguirre y los que tal vez ya sean descartados.

Te podría interesar: Así fue como Martinoli y García, entrevistaron a Lionel Messi

Los convocados de Aguirre para el partido de México vs Islandia

PORTEROS

Ángel Malagón - América

Raúl Rangel - Chivas

Carlos Acevedo - Santos

DEFENSAS

Israel Reyes - América

Richard Ledezma - Chivas

Diego Campillo - Chivas

Víctor Guzmán - Rayados

Jesús Garza - Tigres

Everardo López - Toluca

Jesús Gallardo - Toluca

MEDIOS

Erick Sánchez - América

Alexis Gutiérrez - América

Brian Gutiérrez - Chivas

Erik Lira - Cruz Azul

Carlos Rodríguez - Cruz Azul

Denzell García - FC Juárez

Marcel Ruiz - Toluca

DELANTEROS

Efraín Álvarez - Chivas

Roberto Alvarado - Chivas

Armando González - Chivas

Guillermo Martínez - Pumas