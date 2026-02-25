México vs Islandia: ¿Dónde ver EN VIVO el partido de la Selección Mexicana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026?
México se enfrenta a Islandia este miércoles en un partido de preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026; el encuentro se celebrará en la cancha de Querétaro.
Se enfrentan México ante Islandia en un duelo de preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, a celebrarse en el Estadio Corregidora de Querétaro, choque para el cual el entrenador Javier Aguirre lleva lo mejor de la Liga MX para tener parte de sus últimos apuntes para encarar el Mundial que arranca en menos de cuatro meses.
México e Islandia protagonizarán un duelo más en su historia, que para el cuadro azteca es de preparación en tanto que Islandia sin boleto al Mundial tratará de ser el mejor sinodal en este día que no es fecha FIFA por lo que no tendrán a los jugadores de mayor renombre en el extranjero.
Te podría interesar: Javier Aguirre descarta mala relación con Quiñones y aclara los supuestos rumores
¿Dónde ver el partido de México ante Islandia, preparativo al Mundial del 2026?
México vs Islandia sucederá este 25 de febrero a las 19:50 hrs, partido que podrás seguir EN VIVO por Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación, con la narración del mejor equipo, el de Fut Azteca.
El encuentro a celebrarse en la Corregidora de Querétaro, es de alta exigencia por lo que podrá ocurrir en la cancha con los jugadores convocados, los que terminarán de llenar el ojo a Aguirre y los que tal vez ya sean descartados.
Te podría interesar: Así fue como Martinoli y García, entrevistaron a Lionel Messi
Los convocados de Aguirre para el partido de México vs Islandia
PORTEROS
Ángel Malagón - América
Raúl Rangel - Chivas
Carlos Acevedo - Santos
DEFENSAS
Israel Reyes - América
Richard Ledezma - Chivas
Diego Campillo - Chivas
Víctor Guzmán - Rayados
Jesús Garza - Tigres
Everardo López - Toluca
Jesús Gallardo - Toluca
MEDIOS
Erick Sánchez - América
Alexis Gutiérrez - América
Brian Gutiérrez - Chivas
Erik Lira - Cruz Azul
Carlos Rodríguez - Cruz Azul
Denzell García - FC Juárez
Marcel Ruiz - Toluca
DELANTEROS
Efraín Álvarez - Chivas
Roberto Alvarado - Chivas
Armando González - Chivas
Guillermo Martínez - Pumas