Mientras Keylor Navas ha ganado 29 títulos, este es el palmarés de Javier “Chicharito” Hernández

Keylor Navas y Javier “Chicharito” Hernández se reencuentran en la Liga BBVA MX después de coincidir en el Real Madrid tras el Mundial de Brasil 2014. Ambos conquistaron campeonatos con los merengues, pero fue el costarricense quien ganó más títulos en su estadía y durante toda su carrera al tener un palmarés de 29 títulos, más que el mexicano, quien tuvo una disminución de su precio antes de su polémica machista .

Mientras Keylor tiene 29 títulos “Chicharito” cuenta con 9 oficiales, la mayoría de ellos en Europa, pues en la Liga BBVA MX solo pudo levantar un trofeo con Chivas en 2006, aunque en ese momento aún no era un referente del equipo rojiblanco que en la jornada 5 del Apertura 2025 perdió en casa ante Juárez .

@keylornavas1 Keylor Navas ha ganado 29 títulos con Saprissa, Real Madrid y PSG

Estos son todos los títulos de Keylor Navas

Keylor Navas es considerado uno de los mejores porteros que ha dado la Concacaf, pues su gran palmarés y el haber jugado en equipos de talla mundial lo respalda. Sin embargo, el arquero solo ha tocado la gloria con clubes, ya que con su selección nunca ha levantado un trofeo.

El costarricense inició su carrera en su país, para después dar el paso grande a España con Albacete y luego Levante, donde demostró su gran calidad bajo los 3 palos. Su gran oportunidad llegaría en 2014 tras tener un gran Mundial con su selección al ser firmado por Real Madrid, club en el que conquistó la mayoría de los títulos que se dividen de la siguiente manera:

Saprissa



6 Ligas locales en Costa Rica

1 Concachampions

Real Madrid



3 Champions League

1 Liga Española

4 Mundiales de Clubes

3 Supercopas de Europa

1 Supercopa de España

PSG



3 Ligue 1

3 Copas de Francia

1 Copa de la Liga

3 Supercopas de Francia

Estos títulos adornan el palmarés de Javier “Chicharito” Hernández

Javier “Chicharito” Hernández debutó en Chivas en 2004, pero su prime fue en 2010 cuando se coronó campeón de goleo y emigró a Europa con Manchester United tras el Mundial de Sudáfrica 2010. Estos son los títulos que el mexicano conquistó tanto en la Liga BBVA MX como en el viejo continente:

Chivas



1 Liga BBVA MX

Manchester United



3 Community Shield

2 Premier League

Real Madrid



1 Mundial de Clubes

Selección Mexicana



1 Copa Oro

1 Copa Concacaf

@ch14 Javier “Chicharito” Hernández ha ganado 9 títulos en su carrera, entre ellos un Mundial de Clubes con Real Madrid

“Chicharito” también fue parte de la plantilla del Sevilla que ganó la Europa League de 2020; sin embargo, este campeonato para muchos es descartado, ya que el mexicano salió del equipo a media temporada tras fichar con Los Ángeles Galaxy. No obstante, el delantero jugó la Fase de Grupos de la competencia.