Serie del Caribe se traslada a Guadalajara; ¿cuándo será el evento y que equipos participarán en él?

Cuando parecía que uno de los eventos más importantes dentro del apartado deportivo sería cancelado, los organizadores encontraron una respuesta dentro de la República Mexicana. La Serie del Caribe 2026 sí se llevará a cabo y la sede será nada más y nada menos que Guadalajara, por lo que es preciso que conozcas más detalles al respecto.

Después de muchas dudas respecto a lo que ocurriría con la Serie del Caribe luego de que Venezuela no contara con las cualidades de seguridad suficientes para los equipos, finalmente Guadalajara, en el Estado de Jalisco, entró al quite para ser la nueva sede de este torneo, el cual presentará a los mejores equipos de esta región.

¿Qué equipos estarán en la Serie del Caribe Guadalajara 2026?

Fue a través de un comunicado en las redes sociales que la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe confirmó que la Serie del Caribe sería traspasada al Estado de Guadalajara, esto después de que Venezuela no contara con las condiciones óptimas de seguridad para su realización.

Del mismo modo, la Confederación explicó que, por la misma situación, Venezuela quedará excluida de este torneo, por lo que su equipo ganador no formara parte de este. En adición a ello, se comunicó que el Estadio Panamericano será la sede de cada uno de los equipos que formen parte de esta Serie del Caribe.

Finalmente, vale mencionar que tras la confirmación de este evento, todos los invitados sí asistirán. En ese sentido, se espera la participación de los campeones de la Liga Mexicana del Pacífico, los subcampeones (que estarán en lugar de Venezuela), y las escuadras que representan a Puerto Rico, República Dominicana y Panamá.

¿Cuándo comenzará la Serie del Caribe 2026?

Prepárate, pues el evento está más cerca de lo que crees. De acuerdo con el calendario oficial, la Serie del Caribe 2026 se llevará a cabo en el segundo mes del año, más precisamente entre el 1 y el 7 de febrero a fin de encontrar a la mejor escuadra de la región. ¿Quién es tu favorita?