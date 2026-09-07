La Serie del Rey EN VIVO y GRATIS a través de TV Azteca

La máxima fiesta del beisbol mexicano ha llegado. La Serie del Rey de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) está lista para encender los diamantes con un enfrentamiento de pronóstico reservado entre dos auténticos colosos: los Olmecas de Tabasco y los Toros de Tijuana.

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Calendario completo de la Serie del Rey

La batalla por el gallardete arranca en la frontera antes de trasladarse al infierno verde del sur. Revisa las fechas y horarios para que no te pierdas ni un solo out:

Juego 1: Martes 8 de septiembre | Toros Mobil Park | 20:35 hrs

Martes 8 de septiembre | Toros Mobil Park | 20:35 hrs Juego 2: Miércoles 9 de septiembre | Toros Mobil Park | 20:35 hrs

Miércoles 9 de septiembre | Toros Mobil Park | 20:35 hrs Juego 3: Viernes 11 de septiembre | Estadio Centenario 27 de Febrero | 19:30 hrs

Viernes 11 de septiembre | Estadio Centenario 27 de Febrero | 19:30 hrs Juego 4: Sábado 12 de septiembre | Estadio Centenario 27 de Febrero | 19:00 hrs

Sábado 12 de septiembre | Estadio Centenario 27 de Febrero | 19:00 hrs * Juego 5: Domingo 13 de septiembre | Estadio Centenario 27 de Febrero | 18:00 hrs

Domingo 13 de septiembre | Estadio Centenario 27 de Febrero | 18:00 hrs * Juego 6: Martes 15 de septiembre | Toros Mobil Park | 20:35 hrs

Martes 15 de septiembre | Toros Mobil Park | 20:35 hrs *Juego 7: Miércoles 16 de septiembre | Toros Mobil Park | 20:35 hrs

*(Horarios del Tiempo del Centro de México / En caso de ser necesario)

Los Toros de Tijuana saltarán a su parcela fronteriza buscando hacer valer el apoyo de su gente en los primeros dos compromisos de la serie. Con una rotación abridora letal y un orden al bate que castiga al menor parpadeo, el cuadro astado quiere tomar ventaja inmediata.

Por su parte, los Olmecas de Tabasco aterrizan con la mística intacta, apoyados en una defensiva impecable y un pitcheo abridor de auténtico alarido. La novena choca buscará arrebatar al menos un triunfo en Tijuana para después definir la historia ante su encendida afición en el mítico Estadio Centenario 27 de Febrero.

