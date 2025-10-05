ÚLTIMA HORA: Barcelona es HUMILLADO y vapuleado en LaLiga española

El Sevilla FC protagonizó una de las sorpresas más contundentes de la temporada al golear 4-1 al FC Barcelona en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán este domingo 5 de abril, en duelo correspondiente a la Jornada 8 de LaLiga española. El conjunto andaluz mostró autoridad, intensidad y eficacia frente a un Barça irreconocible.

¿Quiénes anotaron por el Sevilla?

Desde el arranque, Sevilla impuso condiciones. Al minuto 13, Alexis Sánchez abrió el marcador desde los once pasos tras una falta cometida. El chileno cobró con clase y puso el 1-0 ante la mirada incrédula de los culés. El dominio local se mantuvo y al 36’, Isaac Romero aprovechó una desatención defensiva para ampliar la ventaja con un potente disparo cruzado.

Barcelona reaccionó tímidamente y logró descontar en tiempo de compensación del primer tiempo. Al 45+7’, Marcus Rashford definió con calidad tras un pase efectivo de Pedri. El gol parecía meter al equipo de Hansi Flick en el partido, pero la segunda mitad fue una pesadilla.

El momento clave llegó al minuto 76, cuando Robert Lewandowski falló un penalti que pudo significar el empate. El polaco, que atraviesa una sequía preocupante, envió su disparo fuera del poste izquierdo, dejando escapar la oportunidad de cambiar el rumbo del encuentro.

Sevilla aprovechó el golpe anímico y cerró el partido con contundencia. Al 90’, José Ángel Carmona firmó el tercero tras un disparo desde fuera del área blaugrana. Y en el 96’, Akor Adams sentenció la goleada con un remate que desató la euforia en las gradas.

¿Cómo quedan en la tabla Sevilla y Barcelona?

Con este resultado, Sevilla escala posiciones en la tabla y se mete de lleno en la pelea por puestos europeos con 13 puntos en el quinto puesto, mientras que Barcelona se hunde en una crisis de resultados y rendimiento que enciende las alarmas en la Ciudad Condal.

La afición sevillista celebró un día mágica, mientras que el Barça deberá replantear su estrategia si quiere mantenerse en la lucha por el título donde se aleja a 4 puntos del líder Real Madrid. LaLiga sigue demostrando que nadie tiene garantizado el triunfo, y en el Sánchez-Pizjuán, el futbol volvió a ser pasión y sorpresa.

