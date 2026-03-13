ÚLTIMA HORA: Shai Gilgeous-Alexander rompe récord histórico de Wilt Chamberlain

Shai Gilgeous-Alexander rompió un récord histórico de la Wilt Chamberlain al convertirse en el jugador con la racha más larga de partidos consecutivos anotando 20 o más puntos en la NBA. La marca se extendió a 127 encuentros seguidos con al menos 20 tantos, superando la serie de 126 partidos que llevaba vigente desde comienzos de los años sesenta.

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El hito llegó en el duelo más reciente del conjunto donde milita, Oklahoma City Thunder, en el que el base volvió a responder con un aporte sustancial para guiar a su equipo en la duela en contra de los Boston Celtics. Durante la racha, el jugador ha promediado más de 32 puntos por encuentro, una consistencia anotadora que subraya su capacidad para liderar la ofensiva noche tras noche y que lo mantiene entre los máximos anotadores de la liga.

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La comparación con la era de Chamberlain pone en perspectiva la rareza del logro, ya que mientras él registró medias anotadoras estratosféricas en su época con picos que incluyeron el mítico juego de 100 puntos, el camino del jugador contemporáneo se apoya en eficiencia y volumen sostenido dentro de un baloncesto moderno mucho más competitivo y físico. Especialistas en la NBA en los Estados Unidos destacan además que el equipo ha tenido un rendimiento sobresaliente durante la racha, lo que evidencia que su producción no ha sido en vano para la marcha colectiva.

Shai Gilgeous-Alexander demuestra consistencia que sorprende a la NBA

Miembros alrededor de la liga han reaccionado ante la noticia subrayando la importancia de la constancia, ya que el mantener el nivel en más de 120 partidos seguidos exige salud, preparación y un papel ofensivo central que el jugador ha sabido sostener pese a las defensas diseñadas para frenarlo. La nueva marca abre además un debate sobre otros récords históricos que aún perduran y la forma en que las eras distintas del juego influyen en la comparación estadística.

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