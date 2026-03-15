Shai Gilgeous-Alexander y la marca histórica en la NBA que sigue creciendo

El base canadiense Shai Gilgeous-Alexander continúa dejando huella en la National Basketball Association (NBA) tras romper uno de los récords históricos de anotación más difíciles de la liga: la mayor cantidad de partidos consecutivos con al menos 20 puntos.

La nueva marca se estableció durante el encuentro entre el Oklahoma City Thunder y los Boston Celtics, cuando el escolta superó los 126 partidos seguidos con 20 puntos o más, registro que durante décadas perteneció a la leyenda Wilt Chamberlain. Con su actuación en ese juego, Gilgeous-Alexander alcanzó los 127 partidos consecutivos superando la barrera de los 20 puntos.

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En ese mismo encuentro, el jugador canadiense tuvo una destacada actuación ofensiva al terminar con 35 puntos, además de aportar asistencias, rebotes y robos que ayudaron a su equipo a conseguir una victoria cerrada.

La racha comenzó en noviembre de 2024 y se ha extendido durante más de una temporada completa, reflejando la constancia ofensiva del líder del Thunder. Durante ese periodo, el base ha mantenido promedios superiores a los 30 puntos por partido, consolidándose como una de las grandes estrellas actuales de la liga.

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El récord continuó creciendo días después cuando el Thunder enfrentó a los Minnesota Timberwolves. En ese partido, Gilgeous-Alexander volvió a superar los 20 puntos y amplió su histórica racha.

La hazaña es especialmente significativa porque la marca de Chamberlain había permanecido intacta durante más de seis décadas. Con este logro, Gilgeous-Alexander no solo refuerza su candidatura a los premios individuales de la temporada, sino que también confirma su papel como figura clave en el presente y futuro de Oklahoma City.