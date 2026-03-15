Checo Pérez no se esconde tras el choque con Bottas y manda un mensaje que sorprende

El Gran Premio de China dejó uno de los momentos más incómodos del fin de semana para Checo Pérez. El mexicano, que disputa su segunda carrera con Cadillac en la temporada 2026, terminó protagonizando un incidente con su propio compañero de equipo, Valtteri Bottas, que alteró su carrera en Shanghái.

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El contacto se produjo en las primeras vueltas, cuando ambos peleaban posición dentro del grupo medio. Pérez intentó atacar un hueco que parecía abrirse por el interior, pero la maniobra terminó mal.

Tras bajarse del monoplaza, el tapatío no intentó justificar lo ocurrido.

Catch up with Valtteri and Checo following the checkered flag at the Chinese GP ⏩️ pic.twitter.com/ug1ns61TLY — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) March 15, 2026

Checo Pérez reconoce el error

El mexicano fue claro al explicar la maniobra que derivó en el choque.

“Sí, quiero decir, eso fue todo mi culpa. Vi el hueco y fui por él”, explicó Pérez tras la carrera.

Sin embargo, al revisar la acción, entendió que su compañero no tenía margen para reaccionar.

“Pero obviamente, viéndolo ahora, Valtteri no tenía a dónde ir. Desafortunadamente eso terminó costándome la carrera porque hice un trompo y perdí mucho tiempo”, añadió.

Ese trompo lo dejó fuera del ritmo del grupo en los primeros giros y obligó a Checo a reconstruir su carrera prácticamente desde atrás.

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Los problemas técnicos también afectaron la carrera

El incidente con Bottas fue solo una parte de una carrera complicada para Cadillac.

Pérez reveló que el coche también sufrió fallas técnicas en momentos clave, particularmente en el sistema de energía.

“En la segunda tanda estaba a punto de rebasar a Valtteri con el modo de rebase activado y perdí el motor. Perdí la batería, así que perdí como cinco segundos”, detalló el mexicano.

Los inconvenientes no terminaron ahí.

“Más tarde perdí otros 15 o 20 segundos”, explicó, evidenciando lo difícil que fue mantener el ritmo durante la competencia.

Another step in the right direction.



Both cars see the finish line during our second-ever Grand Prix 🤝 pic.twitter.com/ln0u55MAEL — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) March 15, 2026

Cadillac tiene trabajo por delante

Más allá del incidente puntual, Pérez dejó un diagnóstico claro sobre el momnto que vive el equipo.

Para el mexicano, lo positivo fue que ambos autos lograron terminar la carrera, algo importante para una escudería que todavía está en proceso de construcción.

Pero también reconoció que hay muchos aspectos que deben mejorar.

“Tenemos mucha limpieza que hacer en muchas áreas para asegurarnos de no perder posiciones en pista y llegar a las carreras mucho más preparados”, concluyó.

