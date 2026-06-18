Siempre fue aficionado de Chivas y la vida le cambió: comenzará jugar allí en el Apertura 2026

Mientras se habla de que una estrella de la portería del Club América podría llegar a Chivas, lo concreto es que el Club Deportivo Guadalajara ya hizo oficial la contratación de dos jugadores para el próximo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. Uno de ellos es un reconocido fanático del “Rebaño Sagrado” y la vida le cambió de cara al próximo torneo.

A pesar de que un ex Chivas pasó al América, en la actualidad el mercado de fichajes parece marchar perfecto para el conjunto de Gabriel Milito ya que oficializó la contratación de Jordan Carrillo y Kevin Castañeda para este torneo. Este último es fanático de la escuadra rojiblanca y promete darlo todo para llegar a ser campeón con el club que tanto ama.

Los bonitos mensajes para Kevin Castañeda tras convertirse en jugador de Chivas

“A partir de ahora sabrán lo que es recibir el apoyo de una familia de 40 millones de Chivahermanos. Bienvenidos al equipo más querido e importante del país, Kevin y Jordan”, expresó el presidente de Chivas, Amaury Vergara. Al margen de las palabras de este directivo, en general el club agasajó muy bien al jugador que llega procedente de los Xolos de Tijuana.

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Desde la cuenta oficial de Chivas también le dejaron bonitos mensajes. “¡Los sueños se cumplen! ¡Bienvenido al Rebaño Sagrado, Kevin!”, expresaron. También destacaron sus virtudes como futbolista: “Dominio entre líneas, disparos de larga distancia, constructor de juego y un amor gigantesco por estos colores”.

La historia de Kevin Castañeda con Chivas es conmovedora

En los últimos tiempos se han viralizado imágenes de Castañeda con la playera rojiblanca. Además, él mismo confesó ser aficionado de las Chivas de Guadalajara. En las redes sociales ya comenzaron a hacer videos y edits sobre cómo creció como fan y hoy llega como futbolista.

Kevin Castañeda llega con buenos números al CD Guadalajara

El refuerzo de la escuadra tapatía llega tras marcar 20 G+A en la temporada. Pues, en el Apertura 2025, el futbolista de 26 años marcó 6 goles y colaboró con 5 asistencias. Mientras tanto, en el Clausura 2026, Castañeda convirtió 7 tantos y aportó 2 asistencias.

