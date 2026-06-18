En dónde y en qué estadio se juega el México vs Corea del Sur 2026

La actividad del Grupo A continúa este jueves 18 de junio con uno de los partidos más esperados para la afición mexicana. La Selección Mexicana se enfrenta a Corea del Sur en su segundo compromiso dentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, luego de haber comenzado el torneo con una victoria de 2-0 sobre Sudáfrica.

El conjunto dirigido por Javier Aguirre llega como líder del sector gracias a su mejor diferencia de goles, aunque comparte la cima con Corea del Sur, que también ganó en la primera jornada. Por ello, el duelo en Guadalajara podría resultar determinante para encaminar la clasificación a los dieciseisavos de final y acercarse al primer lugar del grupo.

Corea del Sur vive entrenamientos intensos previo al duelo de la segunda fecha contra la Selección Mexicana por la Copa Mundial de la FIFA 2026™|Korea Football

¿Dónde se juega el México vs Corea del Sur de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Además de los tres puntos, el encuentro representa una oportunidad para que México dé un paso firme rumbo a la siguiente ronda ante uno de los rivales más competitivos de la zona. Una victoria dejaría al combinado nacional muy cerca de asegurar su presencia en la fase de eliminación directa de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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El partido entre México y Corea del Sur se disputará en el Estadio Guadalajara, una de las sedes oficiales. El inmueble tapatío vuelve a recibir actividad mundialista tras albergar encuentros de la primera jornada y será escenario de un choque que puede definir gran parte del destino de ambos equipos en el Grupo A.

Fecha, horario y sede del México vs Corea del Sur:



Partido: México vs Corea del Sur.

Fecha: Jueves 18 de junio de 2026.

Hora: 19:00 horas (tiempo del centro de México).

Estadio: Estadio Guadalajara.

Ciudad: Guadalajara, Jalisco.

Árbitro: Gustavo Tejera

El Estadio Guadalajara será sede del encuentro entre Corea del Sur y México

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