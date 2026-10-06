SILENT HILL: TOWNFALL — ¿LA NUEVA PESADILLA QUE NECESITÁBAMOS? | AZE REVIEW

El neblinoso y perturbador universo de Konami está de vuelta con Silent Hill: Townfall. Y sí, sabemos que había muchas dudas sobre este juego… pero después de jugarlo, la sorpresa fue enorme.

Porque aunque propone cambios importantes, la esencia de Silent Hill sigue intacta. Esta vez viajamos a St. Amelia, una isla escocesa atrapada entre la niebla, el abandono y horrores que parecen salir directamente de la mente de nuestro protagonista, Simon Ordell.

Y visualmente, Townfall es un triunfo de la dirección artística. No necesita presumir gráficos hiperrealistas para incomodarte: la niebla, los escenarios abandonados, la música y el diseño sonoro hacen que cada rincón se sienta hostil.

La gran apuesta es cambiar a primera persona. Ver las aberraciones prácticamente frente a ti elimina esa sensación de seguridad que teníamos con la cámara en tercera persona. Aquí no sabes qué hay detrás de una esquina y muchas veces tu mejor opción será correr o esconderte.

Toca explorar, esconderte, administrar tus recursos y resolver acertijos mientras intentas descubrir qué está pasando realmente. Y aquí entra uno de sus elementos más interesantes: el CRTV, una televisión portátil que funciona como herramienta para descubrir pistas y avanzar en la historia.

Porque enfrentarte directamente a las criaturas no siempre es la mejor idea. Silent Hill: Townfall se atreve a cambiar la fórmula sin perder la identidad de la franquicia.

Primera persona, una nueva ambientación, sigilo, acertijos y una atmósfera que sabe cómo meterse debajo de tu piel. Pero después de jugarlo, queda claro que Konami encontró una nueva forma de hacernos pasar miedo.

CALIFICACIÓN AZE REVIEWSILENT HILL: TOWNFALL — 8/10