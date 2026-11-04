Apex Legends Encriptado ya está disponible: Crypto recibe una gran actualización

La batalla por convertirse en el último escuadrón en pie tiene nuevas reglas. Apex Legends estrenó Encriptado, su más reciente temporada, disponible en PlayStation, Xbox, PC y Nintendo Switch 2. Esta actualización introduce cambios importantes en la jugabilidad, con especial atención a Crypto, quien recibe una renovación que busca convertirlo en una leyenda mucho más agresiva.

Te puede interesar: Apex Legends: Marked ya está disponible con un Bloodhound renovado y un Fin del Mundo transformado

Crypto cambia su forma de hackear el campo de batalla

Una de las principales novedades llega con la actualización de firmware de Crypto. Su dron de vigilancia deja atrás el sistema de tiempo de recuperación y ahora funciona mediante baterías, lo que modifica la manera en que los jugadores pueden utilizarlo durante las partidas.

In this ring, the deadliest weapon isn’t a gun.

It’s information.

Cipher drops November 3. pic.twitter.com/A4Py2Cal7o — Apex Legends (@PlayApex) October 29, 2026

Además, incorpora un nuevo modo Centinela, capaz de marcar enemigos al instante. Estos ajustes buscan que Crypto deje de depender de un estilo pasivo de exploración y se convierta en una herramienta más dinámica para recopilar información, localizar rivales y coordinar ataques junto a su escuadrón.

Más potencia de fuego y botín de alto riesgo

El arsenal también recibe novedades con la llegada de la Wingman a dos manos, una nueva forma de utilizar esta emblemática arma que apuesta por una combinación de potencia y precisión letal.

Revenant’s relentless.

Faster pounces. AOE silence. Leap resets.

No escape. pic.twitter.com/6Vhm0nC8Hk — Apex Legends (@PlayApex) November 4, 2026

Te puede interesar: Apex Legends y Street Fighter 6 cruzan caminos en un épico evento de tiempo limitado

También aparecen las nuevas cápsulas seguras, que ofrecen botín de categoría superior, aunque conseguirlo implicará asumir mayores riesgos durante las partidas. Una oportunidad para los escuadrones que quieran mejorar su equipamiento y tomar ventaja sobre sus rivales.

Revenant, Lifeline y el competitivo también reciben cambios

La actualización no se limita a Crypto. Revenant y Lifeline reciben mejoras para ajustar sus posibilidades dentro del combate, mientras que las partidas clasificatorias incorporan nuevas prohibiciones de leyendas.

Con estos cambios, Apex Legends busca renovar las estrategias de los jugadores y ofrecer nuevas alternativas para enfrentar cada partida, tanto en los enfrentamientos casuales como en el entorno competitivo.