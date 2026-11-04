Call of Duty: Warzone se renueva con Modern Warfare 4 y llegará gratis a Nintendo Switch 2

La guerra está a punto de cambiar de escenario. Activision reveló todos los detalles de la Temporada 1 de Call of Duty: Warzone, una actualización que llegará el próximo 6 de noviembre y marcará la integración completa con Call of Duty: Modern Warfare 4. Entre sus novedades destacan dos mapas inéditos, nuevas herramientas de combate y una noticia importante para los jugadores de Nintendo: el Battle Royale estará disponible por primera vez en Switch 2 y será gratuito.

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Warzone llega a Nintendo Switch 2 y estrena una nueva etapaA partir del 6 de noviembre, los usuarios de Nintendo Switch 2 podrán descargar y jugar Call of Duty: Warzone sin costo. La actualización también unificará la progresión entre Modern Warfare 4, DMZ y Warzone, con reinicios de nivel de jugador y un sistema de Prestigio opcional.

El arsenal crecerá con las 33 armas disponibles en el lanzamiento de Modern Warfare 4, además del armamento de la Temporada 1. También se incorporarán ajustes de movimiento, mejoras en el audio de pasos y la posibilidad de arrastrar a compañeros derribados mientras se les reanima.

Un cambio importante llegará para los usuarios de consolas anteriores: Warzone dejará de ser compatible con PlayStation 4 y Xbox One a partir de esta temporada. La progresión podrá conservarse al migrar a una plataforma compatible mediante la cuenta de Activision.

Dos nuevos mapas para conquistarLa Temporada 1 introduce Hajin, un escenario de gran escala ubicado en la Península Coreana para Battle Royale. Tendrá 13 puntos de interés, zonas urbanas y rurales, instalaciones militares y un nuevo Gulag para enfrentamientos uno contra uno.

Para quienes prefieren combates más rápidos, llega Zodiac, un mapa de Resurgimiento desarrollado por Beenox en colaboración con Infinity Ward. Ambientado en una instalación de ensamblaje de drones en Corea del Sur, contará con 10 puntos de interés, rutas subterráneas y trenes en movimiento.

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La nostalgia también tendrá su espacio: Verdansk regresará durante la temporada con nuevos puntos de interés, mientras que Rebirth Island volverá para los enfrentamientos a corta distancia.

Nuevas herramientas, ventajas y vehículosLa actualización incorporará mecánicas que cambiarán la forma de recorrer los escenarios. Entre ellas destaca el Lanzador de Tirolesas, que permitirá crear rutas para cruzar edificios y estructuras, y el Dron Agarrador, capaz de recoger botín, comprar objetos y transportar compañeros derribados.

También llegarán los Perks Élite, tres ventajas especiales que podrán conseguirse durante las partidas y añadirán una cuarta ranura al equipamiento. A esto se suman nuevos explosivos, actividades como Ground Ops, mejoras de armas y desafíos de camuflajes de maestría.