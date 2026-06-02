Simon Adingra: de ser ESTAFADO y no tener qué comer en su infancia, a ser la joya de Costa de Marfil

Así como el futbol tiene historias bellísimas, también transmite a las personas realidades sumamente crudas. Aunque hoy todo es fama y lujos para Simon Adingra, también vivió experiencias donde ni siquiera tuvo para comer cuando de niño-adolescente comenzaba su sueño de ser futbolista. Por eso vale la pena conocer el pasado de una de las estrellas de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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¿Por qué Simon Adingra padeció hambre en su infancia?

Lamentablemente muchas personas se han enfrentado a seres que solamente ven la oportunidad para lastimar a los demás. En ese sentido, Simon Adingra y otros muchachos fueron estafados por un hombre que pidió 300 euros a las familias para “inscribirlos” a una escuela de futbol en Benín. Sin embargo allí no existía ninguna academia.

El futbolista narró para DH Les Sports que eran 10 niños abandonados a su suerte sin capacidad para conseguir alimentos, aunque en lugar de regresar a casa, hicieron equipo y se pusieron a trabajar para conseguir lo básico. Y fue hasta que un hombre reconoció el acento de estos muchachos, para identificarse con ellos como compatriota y formar una verdadera academia de futbol.

Y con todo y su improvisación, le dio la oportunidad a estos chicos para que se probaran en un torneo-pruebas que se jugaría en Ghana, espacio donde los visores descubrieron a Simon Adingra. Tras los trabajos realizados, convenció a la academia Right to dream y de ahí inicio su trayecto hasta ser convocado a su primera Copa del Mundo.

¿Cómo ha sido la carrera de Simon Adingra?

Tras lograr el interés de las personas de dicha academia, el joven se formó en Dinamarca y en el 2022 dio el salto a la élite mundial para jugar con el Brighton. De allí salió a préstamo para brillar en el Union Saint-Gilloise de Bélgica, volvió a Reino Unido para defender la casaca del Sunderland y hoy brillar para ganarse su sitio con el Mónaco francés.

A sus 24 años probablemente sea el gran referente del ataque marfileño, donde tendrá la oportunidad de demostrar su valía, pues el Grupo E tiene a los alemanes, ecuatorianos y curazoleños. Es ahora o nunca para el joven que por una estafa vio cómo el mundo podía ser cruel… pero lo que sacó la fortaleza suficiente para superar toda adversidad.