¡Se muere de hambre! Mamá de Rubiales inicia huelga tras insultos a su hijo

Luego de que el presidente de la Real Federación Española de Futbol, Luis Rubiales, fuera suspendido temporalmente por la FIFA debido a su actuar con Jennifer Hermoso, la madre del directivo se ha encerrado en la Iglesia de la Divina Pastora de Montril y se ha declarado en huelga de hambre debido a las acusaciones contra su hijo a lo que ha llamado una “cacería inhumana y sangrienta con algo que no se merece”.

De manera indefinida, la madre del presidente de la RFEF se ha quedado dentro de la Iglesia hasta que se encuentre una solución. Y es que Luis Rubiales ha estado en boca de todos luego de que besara en la boca a la jugadora de la Selección de España, Jennifer Hermoso.

La polémica de Luis Rubiales y Jenni Hermoso

Durante las celebraciones, el mandatario le ha robado un beso a la futbolista que milita en la Liga BBVA MX Femenil con Pachuca, acto que Luis Rubiales no considera como abuso debido a que según él, fue consentido por ambas partes, no obstante, más tarde Jennifer Hermoso lanzó un comunicado para aclarar que se sintió atacada.

Luego de la polémica generada, se ha pedido la renuncia del presidente de la RFEF, sin embargo, el mandatario asegura que no se va a hacer a un lado del cargo.

“Quiero aclarar, que tal y como se vio en las imágenes, en ningún momento consentí el beso que me propinó y por supuesto, en ningún caso busqué alzar al presidente. No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho”, se lee en el comunicado de Jennifer Hermoso.

Te puede interesar: Liga BBVA MX Femenil respalda a Jenni Hermoso tras denuncia a Rubiales