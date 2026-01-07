Sorpresa en el ciclismo: rival directo de Isaac del Toro anuncia su retiro

El ciclismo internacional vive un momento cargado de emoción. Simon Yates, uno de los escaladores más consistentes de la última década, anunció su retiro del ciclismo profesional a los 33 años, decisión que tomó en uno de los puntos más altos de su trayectoria.

El británico, integrante del equipo Visma Lease a Bike, cierra su carrera tras un 2025 inolvidable, en el que se proclamó campeón del Giro de Italia y además levantó los brazos en una etapa del Tour de Francia.

Impacto inmediato

La noticia fue confirmada por su equipo y rápidamente generó reacciones en el pelotón mundial. No es común que un corredor se despida con resultados tan recientes y de tanto peso, pero Yates dejó claro que su decisión fue profundamente reflexionada.

"He estado pensando en ello durante mucho tiempo y ahora parece que es el momento adecuado para alejarse del deporte", explicó el nacido en Bury, Inglaterra.

Un palmarés que habla por sí solo

Simon Yates se va con un currículum que pocos pueden presumir. Además del Giro de Italia 2025, su nombre quedó grabado en la historia al ganar la Vuelta a España 2018, una de las grandes consagraciones de su carrera. A eso se suman victorias de etapa en las tres grandes vueltas y el título general de la Tirreno-Adriático, prueba clave del calendario internacional.

Desde sus inicios en el Velódromo de Manchester, hasta competir y ganar en los escenarios más exigentes del ciclismo mundial, Yates fue construyendo una carrera marcada por la constancia y la fortaleza en la montaña. Representar a su país en los Juegos Olímpicos fue otro de los capítulos que definieron su camino como atleta de alto rendimiento.

Orgullo, gratitud y un adiós en paz

En su mensaje de despedida, Yates se mostró agradecido con el deporte que lo acompañó toda su vida. Reconoció que no solo las victorias lo definieron, sino también los momentos difíciles, esos que le enseñaron resiliencia y paciencia. "Los días más duros hicieron que los éxitos significaran aún más", expresó.

El británico también tuvo palabras de agradecimiento para sus compañeros, el personal de los equipos con los que trabajó y su familia, pilares fundamentales en su recorrido profesional. Se va, según sus propias palabras, con "un profundo orgullo y un sentimiento de paz". Desde el equipo, Grischa Niermann, director deportivo, lamentó su retiro, aunque reconoció la magnitud de su legado. "Fue un escalador excepcional y un corredor de clasificación general que siempre respondía cuando más importaba", sentenció.

Simon Yates se despide del ciclismo profesional dejando triunfos, lecciones y una carrera que será recordada con respeto. Se va en lo más alto, como los grandes.

