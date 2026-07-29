Todos los convocados y sus equipos de la Liga BBVA MX y la MLS para el Juego de Estrellas

El Juego de Estrellas 2026 reunirá a algunos de los jugadores más destacados de la Liga BBVA MX y la Major League Soccer (MLS). El partido se disputará este miércoles 29 de julio en el Bank of America Stadium de Charlotte, Carolina del Norte.

La convocatoria sufrió diferentes modificaciones durante los días previos al encuentro. Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Gilberto Mora y Keylor Navas son algunas de las figuras que habían sido contempladas, pero finalmente no participarán.

Todos los convocados de la Liga BBVA MX para el Juego de Estrellas

Antonio Mohamed será el encargado de dirigir al combinado de la Liga BBVA MX. El entrenador de Toluca contará con una plantilla definitiva de 24 futbolistas pertenecientes a 10 clubes.

Cruz Azul es el equipo con mayor representación al aportar cinco jugadores. Pachuca y Toluca aparecen detrás con cuatro elementos cada uno.

Porteros

Carlos Acevedo — Santos Laguna

Carlos Moreno — Pachuca

Defensas

Omar Campos — Cruz Azul

Willer Ditta — Cruz Azul

Jesús Gallardo — Toluca

Jesús Garza — Tigres

Bruno Méndez — Toluca

Federico Pereira — Toluca

Luis Gabriel Rey — Chivas

Israel Reyes — América

Nathan Silva — Pumas UNAM

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Mediocampistas

Juan Brunetta — Tigres

Iker Fimbres — Monterrey

Fernando Gorriarán — Tigres

Erik Lira — Cruz Azul

Elías Montiel — Pachuca

José Paradela — Cruz Azul

Carlos Rodríguez — Cruz Azul

Franco Romero — Toluca

Javier Ruiz — Necaxa

Delanteros

Kevin Castañeda — Chivas

Alexei Domínguez — Pachuca

Salomón Rondón — Pachuca

Robert Morales — Pumas UNAM

Todos los convocados de la MLS para el Juego de Estrellas

El equipo de la MLS estará dirigido por Dean Smith, entrenador del Charlotte FC. La convocatoria definitiva está integrada por 29 jugadores, entre los que sobresalen Son Heung-min, Thomas Müller, Evander y Hany Mukhtar.

Porteros

Maxime Crépeau — Orlando City

Matt Freese — New York City FC

Brian Schwake — Nashville SC

Defensas

Max Arfsten — Columbus Crew

Lucas Herrington — Colorado Rapids

Richie Laryea — Toronto FC

Anthony Markanich — Minnesota United

Steven Moreira — Columbus Crew

Daniel Munie — San Jose Earthquakes

Andy Nájar — Nashville SC

Jackson Ragen — Seattle Sounders

Tim Ream — Charlotte FC

Mediocampistas

Sebastian Berhalter — Vancouver Whitecaps

Pep Biel — Charlotte FC

Yannick Bright — Inter Miami

Andrés Cubas — Vancouver Whitecaps

Evander — FC Cincinnati

Carles Gil — New England Revolution

Zavier Gozo — Real Salt Lake

Hany Mukhtar — Nashville SC

Thomas Müller — Vancouver Whitecaps

Ashley Westwood — Charlotte FC

Thomas Muller, jugador de Vancouver Whitecaps

Delanteros

Anders Dreyer — San Diego FC

Guilherme — Houston Dynamo

Julian Hall — Red Bull New York

Son Heung-min — LAFC

Petar Musa — FC Dallas

Sam Surridge — Nashville SC

Philip Zinckernagel — Chicago Fire

Qué jugadores fueron baja para el All-Star Game 2026

La MLS realizó cuatro modificaciones en su convocatoria. Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Hugo Cuypers y Mbekezeli Mbokazi fueron descartados por distintos motivos. Sus lugares fueron ocupados por Yannick Bright, Andrés Cubas, Guilherme y Philip Zinckernagel.

La Liga BBVA MX también presentó cambios. Nahuel Guzmán, Keylor Navas, Bryan González, Richy Ledezma, Nicolás Castro, Brian Gutiérrez, Gilberto Mora, Brian Rodríguez, Armando González y Santiago Sandoval forman parte de las ausencias confirmadas.