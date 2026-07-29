Todos los convocados y sus equipos de la Liga BBVA MX y la MLS para el Juego de Estrellas
Hoy se llevará a cabo el duelo del Juego de Estrellas entre la Liga BBVA MX y la MLS: ¿en qué equipos juegan?
El Juego de Estrellas 2026 reunirá a algunos de los jugadores más destacados de la Liga BBVA MX y la Major League Soccer (MLS). El partido se disputará este miércoles 29 de julio en el Bank of America Stadium de Charlotte, Carolina del Norte.
La convocatoria sufrió diferentes modificaciones durante los días previos al encuentro. Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Gilberto Mora y Keylor Navas son algunas de las figuras que habían sido contempladas, pero finalmente no participarán.
Todos los convocados de la Liga BBVA MX para el Juego de Estrellas
Antonio Mohamed será el encargado de dirigir al combinado de la Liga BBVA MX. El entrenador de Toluca contará con una plantilla definitiva de 24 futbolistas pertenecientes a 10 clubes.
Cruz Azul es el equipo con mayor representación al aportar cinco jugadores. Pachuca y Toluca aparecen detrás con cuatro elementos cada uno.
Porteros
- Carlos Acevedo — Santos Laguna
- Carlos Moreno — Pachuca
Defensas
- Omar Campos — Cruz Azul
- Willer Ditta — Cruz Azul
- Jesús Gallardo — Toluca
- Jesús Garza — Tigres
- Bruno Méndez — Toluca
- Federico Pereira — Toluca
- Luis Gabriel Rey — Chivas
- Israel Reyes — América
- Nathan Silva — Pumas UNAM
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Mediocampistas
- Juan Brunetta — Tigres
- Iker Fimbres — Monterrey
- Fernando Gorriarán — Tigres
- Erik Lira — Cruz Azul
- Elías Montiel — Pachuca
- José Paradela — Cruz Azul
- Carlos Rodríguez — Cruz Azul
- Franco Romero — Toluca
- Javier Ruiz — Necaxa
Delanteros
- Kevin Castañeda — Chivas
- Alexei Domínguez — Pachuca
- Salomón Rondón — Pachuca
- Robert Morales — Pumas UNAM
Todos los convocados de la MLS para el Juego de Estrellas
El equipo de la MLS estará dirigido por Dean Smith, entrenador del Charlotte FC. La convocatoria definitiva está integrada por 29 jugadores, entre los que sobresalen Son Heung-min, Thomas Müller, Evander y Hany Mukhtar.
Porteros
- Maxime Crépeau — Orlando City
- Matt Freese — New York City FC
- Brian Schwake — Nashville SC
Defensas
- Max Arfsten — Columbus Crew
- Lucas Herrington — Colorado Rapids
- Richie Laryea — Toronto FC
- Anthony Markanich — Minnesota United
- Steven Moreira — Columbus Crew
- Daniel Munie — San Jose Earthquakes
- Andy Nájar — Nashville SC
- Jackson Ragen — Seattle Sounders
- Tim Ream — Charlotte FC
Mediocampistas
- Sebastian Berhalter — Vancouver Whitecaps
- Pep Biel — Charlotte FC
- Yannick Bright — Inter Miami
- Andrés Cubas — Vancouver Whitecaps
- Evander — FC Cincinnati
- Carles Gil — New England Revolution
- Zavier Gozo — Real Salt Lake
- Hany Mukhtar — Nashville SC
- Thomas Müller — Vancouver Whitecaps
- Ashley Westwood — Charlotte FC
Delanteros
- Anders Dreyer — San Diego FC
- Guilherme — Houston Dynamo
- Julian Hall — Red Bull New York
- Son Heung-min — LAFC
- Petar Musa — FC Dallas
- Sam Surridge — Nashville SC
- Philip Zinckernagel — Chicago Fire
Qué jugadores fueron baja para el All-Star Game 2026
La MLS realizó cuatro modificaciones en su convocatoria. Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Hugo Cuypers y Mbekezeli Mbokazi fueron descartados por distintos motivos. Sus lugares fueron ocupados por Yannick Bright, Andrés Cubas, Guilherme y Philip Zinckernagel.
La Liga BBVA MX también presentó cambios. Nahuel Guzmán, Keylor Navas, Bryan González, Richy Ledezma, Nicolás Castro, Brian Gutiérrez, Gilberto Mora, Brian Rodríguez, Armando González y Santiago Sandoval forman parte de las ausencias confirmadas.