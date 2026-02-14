¿Peligra el Mundial? Lesión de Gilberto Mora preocupa a Xolos y a la Selección Mexicana

Los Xolos de Tijuana suman otro partido sin conocer la victoria al caer por marcador de 1-0 ante Toluca y la ausencia de Gilberto Mora sigue pesando para el conjunto perruno.

El joven mediocampista, considerado una de las joyas del futbol mexicano, atraviesa un proceso de recuperación que lo mantiene fuera de las canchas desde hace tres encuentros del Clausura 2026. Su técnico, Sebastián “Loco” Abreu, habló y despejó dudas sobre los tiempos de regreso del jugador.

¿Qué dice el Loco Abreu sobre el regreso de Gilberto Mora?

“De Gil Mora, bueno, ya mandaron los médicos el informe, siguen su proceso de recuperación y vamos a ir día a día, en base a su evolución, hasta que entendamos con la parte médica que ya puede sumarse a los entrenamientos. Pero no hay fechas. Acá lo importante es que Gil llegue a la Copa del Mundo”, declaró Abreu, dejando claro que la prioridad es la salud del futbolista y su disponibilidad para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

¿Cuál es la lesión que sufre Gilberto Mora?

La lesión que aqueja a Gilberto Mora es una pubalgia, una dolencia que afecta la zona inguinal y que suele ser persistente en deportistas de alto rendimiento. Este problema físico lo obligó a causar baja de la Selección Mexicana y lo ha mantenido al margen de la Liga BBVA MX durante varias jornadas. Según reportes médicos, el tiempo estimado de recuperación es de aproximadamente seis semanas, aunque el cuerpo técnico insiste en que no se marcarán plazos estrictos, pues la evolución depende de cómo responda el jugador al tratamiento .

Mora, quien irrumpió en el futbol profesional con gran proyección, apenas había disputado los primeros partidos en el Clausura 2026 antes de resentirse de las molestias. Su ausencia ha encendido las alarmas tanto en Xolos como para el conjunto dirigido por Javier Aguirre, ya que se le considera pieza clave para el futuro inmediato del combinado nacional.

El Loco Abreu, fiel a su estilo directo, subrayó que no se trata de forzar tiempos ni de arriesgar la carrera de un jugador que apunta a ser protagonista en el Mundial: “Lo fundamental es que Gil esté bien. No vamos a ponerle fechas porque lo que queremos es que llegue pleno a la Copa del Mundo. El torneo local es importante, pero la prioridad es su salud y su futuro”.

En conclusión, el regreso de Gilberto Mora a las canchas dependerá exclusivamente de su evolución médica. Aunque se estima que podría volver hacia finales de marzo, el mensaje del técnico es claro: no hay prisa, la meta es que el mediocampista esté listo para representar a México en la cita mundialista.

