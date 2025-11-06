deportes
Noticias
Azteca Deportes
Selección Azteca
Nota

¡Última hora! Ya hay fecha para que México estrené su nuevo jersey para Mundial de 2026

Inspirado en el icónico diseño de Francia 98, Adidas y la Federación Mexicana de Futbol presentan la nueva piel del Tri, que hará su debut ante rivales sudamericanos

Jersey de México para el Mundial de 2026
@miseleccionmx
Sebastian Cortés
Selección Azteca
La Federación Mexicana de Futbol y la marca deportiva Adidas presentaron de manera oficial el nuevo jersey de la Selección Mexicana que será utilizado durante el Mundial de 2026, torneo que el país coorganizará junto a Estados Unidos y Canadá.

Como anfitrión, México necesitaba una indumentaria que marcara un hito y rindiera homenaje a sus raíces culturales. El diseño, inspirado en el histórico uniforme de Francia 98, destaca por un sublimado del calendario azteca sobre la tela, además del nuevo escudo de la Federación al centro de la misma. La combinación clásica de verde con vivos en blanco y rojo, short blanco y calcetas rojas, completa el uniforme que representará al país en la máxima cita del futbol.

No habrá que esperar hasta 2026 para verlo en acción, el estreno oficial del jersey será durante la próxima fecha FIFA, cuando México enfrente a Uruguay y Paraguay, dos selecciones ya clasificadas al Mundial.

Encuentros de preparación para el Mundial de 2026

El primer encuentro será contra Uruguay, el sábado 15 de noviembre en el Estadio TSM Corona de Torreón, partido será una auténtica prueba de fuego para los dirigidos por Javier Aguirre, especialmente en el mediocampo, donde deberán contener al capitán charrúa Federico Valverde y compañía.

El segundo compromiso será ante Paraguay, desde el Alamodome de Texas, el martes 19 de noviembre a las 19:30 horas (centro de México). Ambos partidos servirán para que Aguirre observe a jugadores dado las bjas que el Tri tendrá, en gran momento y defina quiénes podrían ganarse un lugar rumbo al Mundial.

Podrás disfrutar los dos encuentros a través de Azteca Deportes, por el canal 7 y nuestras plataformas digitales.

Notas - Selección Azteca
Selección Mexicana
Autor / Redactor

Sebastian Cortés

