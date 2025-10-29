Serie Mundial: Dodgers y Blue Jays igualados 2-2 y vive su clímax

La Serie Mundial 2025 está más viva que nunca. Los Blue Jays de Toronto y los Dodgers de Los Ángeles llegan igualados 2-2, después de que los canadienses rompieran su sequía ofensiva con una victoria por 6-2 en el Juego 4, tras un maratón de 18 innings el día anterior.

Este Juego 5 inicia a las 6:00 pm, tiempo del centro de México, se perfila como el punto de quiebre. En series empatadas 2-2, el ganador del quinto encuentro se ha quedado con el título en 67.6% de las ocasiones. Y con la serie volviendo a Toronto para el Juego 6 -y un potencial Juego 7-, el peso de esta noche es enorme.

Todo o nada en el Dodger Stadium

Por los Dodgers abrirá el zurdo Blake Snell, dos veces ganador del Cy Young, quien busca revancha tras ser castigado por cinco carreras en el Juego 1.

"Estoy emocionado de demostrar el tipo de lanzador que soy", declaró. Del otro lado estará el novato sensación Trey Yesavage, de apenas 22 años, quien vive un sueño: "Que confíen en mí para este juego es algo enorme".

Toronto responde y sueña con la gloria

Los Blue Jays, en busca de su primer título desde 1993, han recuperado el ánimo. Vladimir Guerrero Jr. volvió a ser protagonista con su séptimo jonrón de la postemporada, estableciendo un nuevo récord del club. Además, el mexicano Alejandro Kirk y Ernie Clement se mantienen encendidos al bate, cubriendo la ausencia del lesionado George Springer, quien podría reaparecer en el Juego 6.

El bullpen de Toronto llega más descansado, mientras que los Dodgers no podrán contar con varios relevistas, incluyendo a Alex Vesia y Anthony Banda. Roki Sasaki, convertido en cerrador estrella, sería la carta fuerte de Los Ángeles en las últimas entradas.

En las gradas del Dodger Stadium, Shohei Ohtani y Freddie Freeman buscarán encender la ofensiva local ante un Yesavage que vive su primera apertura de visitante en postemporada.

Con dos equipos exhaustos pero decididos, todo apunta a una noche de alto voltaje en Los Ángeles. La Serie Mundial 2025 se reinicia… y solo uno tomará la delantera hacia la gloria.

