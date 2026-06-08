Leyenda de Sudáfrica revive la PESADILLA de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

Este domingo 7 de junio se disputó un partido de leyendas entre exjugadores de las Selecciones de México y Sudáfrica que se llevó el combinado mexicano por marcador de 5-2; sin embargo, destacó la presencia de Siphiwe Tshabalala, exjugador sudafricano que se encargó de marcar el primer gol en la Copa Mundial de la FIFA 2010 en la que fueron anfitriones en el partido inaugural ante el conjunto Azteca.

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Tshabalala recrea su baile de celebración tras el partido de leyendas entre México y Sudáfrica

Siphiwe Tshabalala fue la estrella principal en el conjunto de la Selección de Sudáfrica y luego del encuentro se le pidió que recreara la celebración de su gol ante México en el Mundial del 2010 que se volvió icónica y que perdurado por los años.

En aquel Mundial, el tanto de Tshabalala fue el que abrió la cuenta y lo hizo con un golazo cruzado que dejó sin posibilidades a Óscar 'Conejo' Pérez para correr hacia un costado de la cancha y celebrar con un baile al que se unieron el resto de sus compañeros.

A 16 años de distancia, el baile sigue siendo recordado y Tshabalala no dudó en recrearlo, aunque en esta ocasión no estuvo acompañado por el resto de sus compañeros, ni tampoco precedió de una gran anotación.

Las Selecciones de México y Sudáfrica volverán a verse las caras este jueves 11 de junio cuando se encarguen de inaugurar la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM, tal y como ocurrió en el 2010.

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