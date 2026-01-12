Pittsburgh Steelers vs Houston Texans: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY lunes 12 de enero, Ronda de Comodines de la temporada 2026 de la NFL; marcador online
Pittsburgh Steelers y Houston Texans buscan su pase a la Ronda Divisional de la NFL
Solo queda un lugar disponible para la Ronda Divisional de la NFL y Pittsburgh Steelers y Houston Texans se jugarán el pase este lunes 12 de enero en el último encuentro de la Ronda de Comodines a disputarse en el Acrisure Stadium. El ganador se enfrentará a los New England Patriots.
