Oficial: Son Heung-Min jugará en México

El capitán de la selección de Corea del Sur y máxima figura de este país, Son Heung-Min, jugará en México previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, ya que su equipo, Los Angeles FC, se enfrentará al conjunto de Cruz Azul en los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf. El partido sería el de vuelta y está programado para disputarse entre el 14 y el 16 de abril, lo que convierte este duelo en una cita imperdible para los aficionados. El partido de ida sería en el BMO Stadium con fecha por definir que sería entre 7 y 9 de abril.

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¿En qué estadio se juega el partido Cruz Azul vs Los Angeles FC?

La presencia de Son en territorio mexicano genera enorme expectativa, aunque lo más seguro que el encuentro se desarrolle en el Estadio Cuauhtémoc, sería un sueño que se llevará a cabo en la cancha del Estadio Azteca. El atacante, figura de la Premier League durante años con el Tottenham y actual líder ofensivo de LAFC, es considerado uno de los futbolistas más influyentes de la última década y figura en la historia del futbol asiático. Su velocidad, capacidad de desequilibrio y liderazgo lo convierten en un atractivo adicional para una serie que ya promete intensidad.

Para Cruz Azul, el reto será doble: no solo buscar la clasificación ante un rival de gran nivel, sino también contener a un jugador que puede cambiar el rumbo de un partido en cualquier momento. Los celestes confían en la fortaleza de terminar la serie en casa y en el apoyo de su afición para definir la eliminatoria, mientras que LAFC apuesta a la experiencia internacional de Son y a su capacidad de marcar diferencias en escenarios de máxima presión.

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El duelo entre Cruz Azul y Los Angeles FC no solo definirá un semifinalista de la Concacaf, sino que también ofrecerá a México la oportunidad de ver en acción a una estrella mundial que, semanas después, estará brillando en la Copa Mundial de la FIFA y regresará a México para enfrentar a la Selección Mexicana.

¿Cuándo y dónde jugarán México vs Corea del Sur en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Las selecciones de México y Corea del Sur se enfrentarán en la fase de grupos el jueves 18 de junio en el estadio Guadalajara a las 19:00 horas tiempo del centro de México.

