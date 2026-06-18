Sonaban para salir del América, pero al parecer Guillermo Almada sí quiere quedárselos

Mientras que una estrella que defendió la portería del Club América podría salir a Chivas, el mercado de fichajes se sigue moviendo tras la llegada de Guillermo Almada al banquillo azulcrema. Además, también cambió por completo la planeación de la plantilla para el Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. El nuevo DT le daría una última posibilidad a dos jugadores.

Así como un ex Chivas llegó al América, en las Águilas buscan mejorar su plantilla de diferentes maneras. Por ejemplo, Kevin Álvarez y Thiago Espinosa pueden seguir en Coapa a pesar de que se decía que se marcharían del Nido. El primero de ellos se reencuentra con su mentor ya que el DT consolidó al lateral en Pachuca antes de su millonaria venta al América.

El caso de Thiago Espinosa podría ser algo diferente ya que el joven lateral izquierdo uruguayo de 21 años estaba casi asegurado como primera baja, yendo a préstamo por un año al Atlante de Miguel "Piojo" Herrera para sumar minutos y liberar una plaza de extranjero. No obstante, al DT le gusta ver en persona a todos sus elementos para evaluarlos.

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Datos de los jugadores a los que Guillermo Almada les daría una oportunidad en el América

Kevin Álvarez

Posición: lateral derecho

Edad: 27

País de origen: México

Valor de mercado: 2 millones de euros

Fecha de llegada al América: julio de 2023

Vencimiento de contrato: junio de 2027

Thiago Espinosa podría sumar sus primeros minutos ante Tigres en la Jornada 8|Crédito: Club América / X

Thiago Espinosa

Posición: lateral izquierdo

Edad: 21

País de origen: Uruguay

Valor de mercado: 1.5 millones de euros

Fecha de llegada al América: febrero de 2026

Vencimiento de contrato: diciembre de 2026

|Instagram: Guillermo Almada

Los números de Kevin Álvarez en el Club América

De acuerdo a los datos de BeSoccer, sitio especializado en estadísticas de los jugadores, los números de Thiago Espinosa en el Club América han sido los siguientes:

Partidos jugados: 116

Encuentros como titular: 87

Goles convertidos: 5

Asistencias aportadas: 10

Tarjetas recibidas: 9 amarillas y 2 rojas

Los números de Thiago Espinosa en el Club América

Siempre según páginas especializadas en estadísticas, los números de Thiago Espinosa en el Club América han sido los siguientes: