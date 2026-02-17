¿Sony lanzará la PlayStation 6 hasta el 2029? Conoce los detalles al respecto

Muchos han sido los rumores que tienen como protagonista a la PlayStation 6, pues cuando se pensaba que esta consola saldría al mercado nacional e internacional a finales de este año, la situación ha cambiado completamente al grado de no conocer formalmente su fecha de lanzamiento.

Y, en medio de esta situación, ahora se sabe que Sony no tendría demasiados problemas en lanzar su PlayStation 6 nada más y nada menos que en tres años; es decir, hasta el 2029. Por tal motivo, aquí conocerás todos los detalles respecto a este rumor que invade las redes sociales.

¿Sony lanzará la PlayStation 6 hasta el 2029?

Distintos insiders y expertos en la materia consideran que Sony está comenzando a plantear seriamente la posibilidad de que la PlayStation 6 se retrase hasta el 2028 o, incluso, hasta el 2029, esto en medio de los rumores que indicaban que su lanzamiento podría ser a finales de este mismo año.

Sony podría retrasar PlayStation 6 hasta 2028 o 2029 por la escasez de memoria, según @BloombergUK.



Igual así a SONY le da tiempo a lanzar algún juego, porque vaya generación más descafeinada… pic.twitter.com/Bd8RTpvrl8 — Rincón de Varo (@ElRincondeVaro) February 16, 2026

Dicha situación guarda consigo muchas razones al respecto. La primera de ellas tiene relación con la escasez de la memoria RAM ante la apuesta de las compañías tecnológicas por el uso de la Inteligencia Artificial, lo cual, de cierta forma, eleva considerablemente el precio de esta memoria.

Otro punto a considerar, al menos en Sony, tiene que ver con el notorio impacto que la PlayStation 5 sigue teniendo en cuanto a ventas se refiere y al hecho de que su periodo de vida se encuentra a la mitad, motivo por el cual la empresa encargada de su fabricación tendría en mente explotarla al máximo.

¿Problema con los precios también lastimaría a la Nintendo Switch?

El costo en las memorias RAM no solo afectaría a Sony y a la PlayStation 6, pues recientemente Shuntaro Furukawa, presidente de la empresa, aseguró que no descarta aumentar el precio de la Nintendo Switch 2 si es que el incremento de los precios en el componente de su fabricación continúan.