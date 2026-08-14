El sorprendente trabajo de una leyenda de Tigres en Argentina

Lucas Lobos, quien es una de las grandes leyendas de Tigres, sorprendió con un nuevo trabajo en su vida que lleva en Argentina, en donde busca orientar a niños y jóvenes que sueñan con llegar al futbol profesional. El exjugador, que en años pasados se desempeñó como técnico de las reservas de Gimnasia y Esgrima La Plata, actualmente tiene un labor que pocas veces se ha escuchado en México para una figura de su renombre.

Lucas Lobos

Se reveló que Lobos, se encarga de trabajar con las categorías inferiores del club argentino para enseñarles técnica individual y perfeccionar algunos aspectos de los jóvenes, pero sin ser el entrenador.

"Para mí es fundamental la técnica. Desde que tú quieres hacer un pase; en la salida y control del arquero. Todo viene relacionado con la técnica. Yo no les enseño a jugar futbol, lo que les enseño es a tomar una decisión en cierto lugar", explicó Lucas Lobos.

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Lobos, detrás de la técnica de las nuevas generaciones

Un mensaje que compartió durante un video de una cuenta de redes sociales llamada 'Maradona Menotti' en la que detallaron que de lunes a viernes el ex futbolista se dedica a preparar a los juveniles de Gimnasia.

"Los técnicos me piden que trabaje dependiendo lo que ven en cada partido", añadió el ex mediocampista que además de su paso por el conjunto de la UANL también militó en el Toluca y llegó a ser seleccionado por México tras naturalizarse.

¿Cómo fue el paso de Lucas Lobos en Tigres?

Lucas Lobos llegó a Tigres en 2008 luego del paso que tuvo con el Cádiz de España. El argentino arribó a una institución que, en esos momentos, atravesaba por serios problemas de descenso, por lo que gracias a su visión ayudó a que el equipo dejara los últimos lugares de la clasificación.

Para el Apertura 2011 y de la mano de Ricardo Ferretti, el mediocampista lideró a los “Felinos” a sumar un título después de 29 años de espera venciendo precisamente a Santos Laguna, en una final que ha quedado marcada en la historia de los aficionados por lo que significó.

En total disputó 230 juegos oficiales, mismos en donde sumó 68 dianas, suficientes para entrar en el Top 10 de máximos goleadores del club. Además, ganó una Liga BBVA MX, una Copa MX y fue el mejor jugador del torneo en el Clausura y Apertura 2011.