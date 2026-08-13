El futbolista de Rayados que renació con la llegada de Matías Almeyda

La mano de Matías Almeyda en los Rayados comienza a notarse, en especial con un futbolista que venía de muy malos torneos y que renació este semestre en el que ha logrado sus mejores números desde que arribó al club en 2024. Se trata del delantero argentino Lucas Ocampos, quien pasó de ser duramente criticado por la afición regiomontana a ser una de las piezas clave de la “Pandilla” en este inicio de temporada.

El jugador de 32 años percibe anualmente un sueldo que ronda entre los 3.5 y 4 millones de dólares.|Rayados

El conocido como “Pura Sangre” ha producido siete goles en los seis partidos que lleva dirigidos el “Pelado” Almeyda con la institución albiazul. El experimentado atacante dio dos asistencias en los encuentros de la fase regular de la Leagues Cup, mientras que llevaba cuatro anotaciones y una asistencia más en las primeras tres jornadas del Apertura 2026.

Estas son sus mejores cifras desde que Ocampos firmó con el Monterrey en el verano del 2024, ya que su anterior mejor racha había sido en la fase regular del Apertura 2025 en la que acumuló 10 tantos en 10 juegos, producto de cinco dianas por el mismo número de asistencias.

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Ocampos asumió el compromiso de líder

Cabe recordar que desde la pretemporada cuando se especuló sobre quién tomaría el liderazgo que dejó Sergio Canales, el propio Lucas fue uno de los que levantó la mano.

“Obviamente siento la responsabilidad por ser uno de los más grandes del equipo y al final soy un jugador que tiene su trayectoria, sus años en el fútbol y desde que llegué me siento con esa responsabilidad; sin algunos referentes tengo que estar preparado para lo que venga”, dijo en su momento.

La historia de Almeyda con Ocampos, antes de Rayados

El delantero argentino tiene una historia especial con su ahora técnico, ya que coincidieron en el River Plate como compañeros. “Pura Sangre” con apenas 15 años de edad tuvo la oportunidad de entrenar con el “Pelado”, en ese entonces uno de los veteranos.

Incluso relata el propio Matías que Lucas le hizo dos túneles que se le quedaron muy grabados, por las cualidades del joven. Así que cuando Almeyda dos años después tomó el cargo como entrenador de los “Millonarios” decidió hacerlo debutar con tan solo 17 años de edad.

Esto fue el inicio de una prometedora carrera que llevó a Ocampos hacia el futbol europeo, en donde aterrizó primero en Mónaco, luego se fue al Olympique de Marsella, para seguir con una aventura italiana por el Genoa y AC Milán, hasta brillar con el Sevilla de España.