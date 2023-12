El nuevo técnico de Cruz Azul para el Clausura 2024

El Apertura 2023 fue un gran fracaso para el Cruz Azul, los celestes sumaron apenas 17 unidades y marcaron tan solo 21 anotaciones. A pesar de que hacia el final del campeonato se generaron ocasiones para clasificar, no lograron el objetivo y la afición terminó decepcionada con el desempeño. Ahora parecen haber amarrado a un nuevo técnico con el que esperan volver a ser protagonistas en el balompié mexicano.

Desde hace tiempo circula información que liga a Martín Anselmi, técnico que con el Independiente del Valle, con los de La Noria. El argentino ha estado en contacto con Iván Alonso, nuevo director deportivo de La Máquina, para darle forma a la plantilla con la que el estratega desea encarar el próximo torneo. Apenas este domingo, su equipo perdió la final de la LigaPro ecuatoriana contra la Liga de Quito y tras el descalabro habló con los medios, confirmando que pronto hará el viaje con dirección a tierras aztecas.

“Y mañana, con el cuerpo técnico, vamos a ir hacia México, hacia el D.F. (Ciudad de México) para incorporarnos a trabajar en Cruz Azul”, dijo el entrenador de 38 años. Incluso Michel Deller, dueño de Independiente del Valle confirmó que Anselmi no continuará al frente de su equipo, todavía no se sabe quién llegará para sustituirlo. “Agradecido con Martín no solo por los títulos, sino también en como jugamos”, mencionó el directivo.

Camilo Cándido llegaría a Cruz Azul

Cruz Azul está por amarrar a su segundo refuerzo de cara al Clausura 2024, se trata del lateral izquierdo uruguayo Camilo Cándido. El joven zaguero llegaría proveniente del ES Bahía. En 19 partidos disputados con el club sudamericano, se embolsó un gol y una asistencia en poco más de mil 200 minutos.

