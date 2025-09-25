PlayStation sorprende en su State of Play con Saros, Wolverine y más novedades explosivas

PlayStation celebró este 24 de septiembre un nuevo State of Play cargado de anuncios que dejaron a la comunidad con la expectativa en lo más alto. Con una duración aproximada de 35 minutos, la transmisión se enfocó en títulos de terceros, producciones indie y algunos anticipos de PlayStation Studios.

El plato fuerte de la noche fue Saros, el nuevo proyecto de Housemarque, responsables de Returnal. El gameplay mostrado permitió apreciar un sistema de combate frenético, ambientación cósmica y un giro radical en su narrativa, donde la muerte no solo afecta al jugador sino que transforma el mundo mismo.

Otra de las grandes revelaciones fue el esperado Marvel’s Wolverine, que mostró por primera vez su jugabilidad. El título, desarrollado por Insomniac Games, confirmó su ventana de lanzamiento: otoño de 2026. El tráiler destacó un tono oscuro, brutalidad en el combate cuerpo a cuerpo y una narrativa adulta que promete convertirse en uno de los lanzamientos más ambiciosos de la generación.

La presentación también trajo sorpresas inesperadas, como la llegada de Microsoft Flight Simulator a PlayStation 5, programada para diciembre, y el anuncio del remaster de Deus Ex, que regresa con mejoras visuales para la nueva generación.

Entre los RPG y títulos de acción se destacaron Zero Parades for Dead Spies, con un enfoque narrativo en el espionaje, y el regreso de franquicias queridas como Nioh 3, Dynasty Warriors 3 Complete Edition Remake, Code Vein II y The Seven Deadly Sins: Origin. Asimismo, se mostraron avances de Battlefield 6, Chronoscript: The Endless End, Let it Die: Inferno y Crimson Desert.

Con este State of Play, PlayStation dejó claro que busca mantener un equilibrio entre experiencias AAA y propuestas más arriesgadas, ofreciendo tanto nostalgia como innovación. La comunidad ya espera con ansias más detalles de Saros y la evolución de Wolverine, dos de los proyectos más esperados de los próximos años.