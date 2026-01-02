Wolverine, el “plato fuerte” de la PlayStation 5 para el 2026; ¿cuándo se estrena?

El 2026 pinta para ser uno de los años más importantes dentro del apartado de los videojuegos en los últimos tiempos, y las consolas, conscientes de ello, tienen a sus “favoritos” de cara a los próximos meses. Un ejemplo de lo anterior es la PlayStation 5 a través de la llegada de Wolverine .

Considerado uno de los antihéroes más famosos, polémicos y populares de los cómics, la realidad es que el videojuego que habla de la vida de Wolverine se perfila para ser uno de los más llamativos de este 2026. Ante ello, no está de más conocer cuál será su fecha de lanzamiento a través de la PlayStation 5.

¿De qué tratará el nuevo videojuego de Wolverine?

El plato fuerte del mundo de los videojuegos en este año trae a la mesa nuevamente a Marvel, quien espera conquistar el 2026 a través de todas las aristas posibles. En esta rama, Wolverine se vislumbra como un juego que promete dinamismo, verticalidad y una historia digna de mencionar.

Wolverine seguirá la historia de Logan, quien no es más que un mutante que tiene como objetivo principal descubrir todos los secretos que ahondan en su pasado. Se espera que este videojuego para la PlayStation 5 esté lleno de mucha historia, misma que los fans han pedido desde hace mucho tiempo.

Cabe mencionar que Wolverine será exclusivo para la PS5 y contará con el gameplay más importante y, a su vez, sangriento que Insomniac Games ha tenido hasta ahora. Por ende, buscará contar con acción intensa de principio a fin a través del estudio de la mitología del propio Logan mediante combates en lugares como Tokio y Canadá.

¿Cuándo sale a la venta Wolverine en la PlayStation 5?

A falta de un anuncio oficial de parte de su creadora y del mismo Sony, se espera que Wolverine llegue a la PlayStation 5 en otoño del 2026 . Además, su arribo se vislumbra como uno de los más esperados de este año, por lo que cuenta con muchas expectativas que buscará superar.