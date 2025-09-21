deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Lucha Azteca
Nota

¿Cuánto gana Stephanie Vaquer en WWE?

Stephanie Vaquer es la nueva monarca de WWE y por eso surge la incógnita de si su contrato contiene algún tipo de primas por campeonatos.

stephanie-vaquer-salario-nueva-campeona-femenina-wwe-pb-notas
Crédito: Instagram/@stephanie.vaquer
Pablo García - Marktube
Lucha Azteca
Compartir

¡Lo logró! Stephanie Vaquer es la nueva Campeona Femenina de WWE tras derrotar (en lo que muchos denominan el mejor combate de la noche) a Iyo Sky en parte de la cartelera de Wrestlepalooza. Con esto, su legado dentro de la lucha libre estadounidense se magnifica cada día más y más, situación que hace pensar al público sobre la suma que se le acredita anualmente como parte de la empresa más importante de la industria en el mundo.

Te puede interesar - ¿Por qué le dicen “La Primera” a Stephanie Vaquer?

¿Cuánto gana Stephanie Vaquer en WWE?

Aunque el sueldo no se revela abiertamente, como parte de los cambios que ha producido HHH en la empresa, los luchadores cobran un mínimo de 350, 000 dólares al año. Esto en un sueldo base, pues se puede tomar en cuenta publicidad y contratos que cada luchadora pudiera cerrar con marcas. Ante eso, se reporta que esta cantidad equivale a 27 millones de pesos chilenos al año.

Es decir, tras firmar con la empresa en septiembre del 2024 y llegar primero a NXT, la chilena subió peldaño a peldaño para demostrarle al mundo su valía. La confianza estuvo plena con ella desde el principio y ahora que es campeona, probablemente hay charlas en el futuro inmediato para un salario más alto. Sin embargo, esos son supuestos que tal vez se conozcan en el futuro.

¿Cuántos títulos tiene Stephanie Vaquer en su carrera como luchadora?

Dada su amplia experiencia en todos los circuitos del mundo, Vaquer tiene un gran historial de cinturones.

  • WWE - Campeonato Mundial Femenino, Campeonato NXT y Campeonato Norteamericano Femenino NXT.
  • Lucha libre japonesa - Campeonato Femenino.
  • CMLL - Campeonato Mundial Femenino, Campeonato Mundial Femenino en Parejas y Campeonato Mundial Femenino en Parejas de Occidente.
  • Alianza Universal de Lucha Libre - Campeonato Femenino.
  • Arena Azteca Budokan - Campeonato Internacional Femenino.
  • Guerreros de la Lucha Libre - Campeonato Femenino.
  • Legado de IWC - Campeonato Mundial Femenino.
  • Un campeonato Mixto de Parejas en la Arena Cuautitlán Izcalli.
LO MÁS DESTACADO DE LUCHA AZTECA | Notas
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/tv-azteca-internacional/envivo
  • TV Azteca Internacional US
Programación de TV Azteca En Vivo

Te Recomendamos

Thumbnail
Lucha Azteca
Cibernético está vendiendo la máscara que usó en Triplemanía 33
Thumbnail
Lucha Azteca
Lucha Libre AAA celebró la peregrinación 2025, previo a la Triplemanía
Alberto El Patrón Lucha Libre AAA Venga La Alegría
Lucha Azteca
Alberto El Patrón en DeporTV: Se ha hecho todo para poder regresar a WWE
Thumbnail
Lucha Azteca
Entrevista a Julissa Mexa, la mexicana que expondrá su cabellera
kahn del mal primo perro aguayo muerto
Lucha Azteca
Hijo del Perro Aguayo, la leyenda más joven de la lucha libre en morir | A una década de su fallecimiento
Thumbnail
Lucha Azteca
A 10 años del fallecimiento de El Hijo del Perro Aguayo | Kahn del Mal, primo del luchador, recuerda la trágica noche
penta entrevista wwe
Lucha Azteca
Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE
penta zero miedo lucha
Lucha Azteca
Historia de Penta Zero Miedo, el mexicano que está triunfando en WWE
pentagon royal rumble 2025
Lucha Azteca
Penta Zero Miedo en Royal Rumble: Opinión de Alberto del Río
pentaton villano triplemania
Lucha Azteca
Pentagón Jr vs Villano IV | Triplemanía XXX máscara vs máscara
×
×