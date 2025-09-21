¡Lo logró! Stephanie Vaquer es la nueva Campeona Femenina de WWE tras derrotar (en lo que muchos denominan el mejor combate de la noche) a Iyo Sky en parte de la cartelera de Wrestlepalooza. Con esto, su legado dentro de la lucha libre estadounidense se magnifica cada día más y más, situación que hace pensar al público sobre la suma que se le acredita anualmente como parte de la empresa más importante de la industria en el mundo.

¿Cuánto gana Stephanie Vaquer en WWE?

Aunque el sueldo no se revela abiertamente, como parte de los cambios que ha producido HHH en la empresa, los luchadores cobran un mínimo de 350, 000 dólares al año. Esto en un sueldo base, pues se puede tomar en cuenta publicidad y contratos que cada luchadora pudiera cerrar con marcas. Ante eso, se reporta que esta cantidad equivale a 27 millones de pesos chilenos al año.

Es decir, tras firmar con la empresa en septiembre del 2024 y llegar primero a NXT, la chilena subió peldaño a peldaño para demostrarle al mundo su valía. La confianza estuvo plena con ella desde el principio y ahora que es campeona, probablemente hay charlas en el futuro inmediato para un salario más alto. Sin embargo, esos son supuestos que tal vez se conozcan en el futuro.

¿Cuántos títulos tiene Stephanie Vaquer en su carrera como luchadora?

Dada su amplia experiencia en todos los circuitos del mundo, Vaquer tiene un gran historial de cinturones.