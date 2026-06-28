ÚLTIMA HORA: DT renuncia a su selección tras quedar ELIMINADO del Mundial 2026

Escocia quedó fuera de los 16vos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y el DT Steve Clarke tomó la decisión de presentar su renuncia tras la eliminación en el torneo. El estratega pasó los últimos siete años al mando de la selección escocesa y emitió un mensaje a través de una carta.Su trabajo fue excepcional al conseguir la primera clasificación de Escocia a una Copa del Mundo después de 28 años. El conjunto británico solo sumó tres puntos en el torneo al vencer a Haití, sumado a las derrotas ante Brasil y Marruecos.

Información en desarrollo.